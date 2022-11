El zasca de Achraf a Luis Enrique por sus decisiones en la convocatoria de España

Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint Germain, estalló por culpa de la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. El jugador marroquí criticó la decisión del seleccionador español de dejar fuera a Sergio Ramos del que hubiese sido su quinta presencia en el torneo de selecciones más importante del panorama mundial.

«Sergio Ramos es el mejor defensa del mundo», dijo Achraf 15 minutos después de que Luis Enrique diese a conocer una lista donde no contaba con el futbolista de Camas. El central del PSG no ha acudido a una convocatoria con la selección española desde el pasado mes de marzo de 2021 por culpa de las lesiones.

Pese a haber sido un fijo indiscutible en el PSG jugando casi todos los partidos de titular, Sergio Ramos no ha conseguido recuperar la confianza de un Luis Enrique que se ha decantado para el puesto de central por Aymeric Laporte, Pau Torres, Eric García y Hugo Guillamón, jugadores de un nivel a priori inferior al suyo.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022