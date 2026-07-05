Víctor Muñoz: «Estoy preparado si el equipo me necesita»

Víctor Muñoz fue uno de los tres jugadores elegidos por la selección española para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro de octavos de final que medirá en Dallas a España y Portugal. El nuevo jugador del Liverpool ya está recuperado tras haber superado dos lesiones en el último mes, una de ellas la sufrió en Estados Unidos.

«Con muchas ganas. Va a ser un partido complicado y bonito en el que intentaremos jugar de tú a tú y, si hacemos eso, estaremos cerca de ganar», comenzó el canterano del Real Madrid, que habló de su estado físico: «Estoy mejor. Bien en dinámica con el equipo. Voy cogiendo esas sensaciones, aunque es complicado porque llevo bastante tiempo fuera, pero estoy preparado si el equipo me necesita».

«Cuando eres joven, te tiran más las ganas de querer jugar e ir hacia delante. He aprendido a escuchar a mi cuerpo este tiempo y saber qué necesita. Ha sido duro, pero he aprendido mucho. Es un sueño poder jugar contra él, es un jugador increíble. Encuentra el gol con mucha facilidad, es determinante…», dijo, refiriéndose a Cristiano Ronaldo.

«Son gente muy sencilla. En la primera convocatoria de marzo vi desde dentro que te ayuda muchísimo. Es como una familia. Integran a la gente muy rápido y han sido un pilar fundamental. Todos te acogen, te ayudan y te dan consejos», afirmó acerca de sus compañeros.

«Intenté no darle muchas vueltas a la situación porque quería estar centrado en el Mundial, que es un sueño. En el momento en que hay que decidir. Quería que se hiciera todo muy rápido y así fue», finalizó Víctor Muñoz, preguntado por su fichaje por el Liverpool y su llegada a la Premier League.