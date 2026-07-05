Rodrigo: «Portugal es un equipo sensacional y nosotros tenemos que demostrar que somos mejores»

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este lunes en Dallas a España y Portugal. El combinado nacional busca una plaza en los cuartos de final. Delante tendrá a un rival tremendamente duro que ya superó a los de Luis de la Fuente en la final de la Liga de Naciones.

«Intento transmitir lo que va a ser el partido y lo que espero del equipo en ese momento. El equipo se está comportando de manera sensacional en un alineamiento creciente muy grande», inició el capitán de la selección española ante la prensa en Dallas.

«Estoy perfecto. En un buen momento, con buenas sensaciones los 90 minutos. Los partidos importantes vienen ahora, donde hay que sacar la mejor versión. Puedo mejorar, me encuentro muy bien, pero estamos en la tesitura de encontrar la mejor versión, algo lógico durante un torneo largo, y habrá que sacar la mejor versión contra Portugal», afirmó.

«Podemos crecer mucho más. Los torneos son largos. Tenemos experiencia en estos torneos y sabemos cuando hay que sacar la mejor cara. En la fase de grupos tienes que construir y sacar resultados y cuando llegan las eliminatorias se ha visto la mejor cara de España», añadió.

Rodri y la fortaleza de España

Rodri garantizó que España tiene mimbres para derrotar a Portugal: «Siempre es un rival muy difícil. Nos conocemos mucho. Seguramente esta sea la mejor generación que han tenido siempre y nosotros afrontamos el partido sabiendo que tenemos que dar lo mejor si queremos pasar. El mejor equipo y mejor centro del campo es el nuestro. Tienen un equipo sensacional, con jugadores top y un gran colectivo. Esperamos demostrar que somos mejores».

«Fue un partido igualado que se resolvió por penaltis. El equipo compitió y sacó una buena versión, es el recuerdo que tengo porque yo no estaba. El partido va a ser diferente, un Mundial siempre lo es. Es importante la sensación con la que vienes haciendo las cosas», explicó.

«Tenemos mucha ilusión de puertas para adentro por ganar este Mundial. Se ha visto en la manera de jugar. Para nada estamos atemorizados y tenemos confianza para ir hacia delante. Ser capitán es uno de los grandes hitos de mi carrera. Estar jugando un Mundial y con el brazalete de capitán, con el peso que eso conlleva. Es un rol diferente pero bonito de afrontar», finalizó Rodrigo.