¿Qué hora es en Estados Unidos cuando empiece el España – Francia?

El España-Francia, partido de semifinales del Mundial 2026, arranca en el mejor momento del día posible para los aficionados que lo vean desde nuestro país. Las 21:00 es la hora clásica para disfrutar del fútbol en territorio español y todos los encuentros de la selección española en las eliminatorias han coincidido en dicho horario. Sin embargo, en Dallas empezará mucho antes.

La ciudad del Estado de Texas es la sede del partido entre España y Francia, concretamente el AT&T Stadium de Dallas, donde, por suerte para los jugadores de uno y otro equipo, no se notará demasiado el calor que hará en el exterior. El recinto es cubierto, pero en cualquier caso la temperatura no será altísima en esa zona.

El termómetro marcará 29º a la hora del partido, que en Dallas arranca a las 14:00, un horario en el que nos hemos acostumbrado a ver fútbol en España en los últimos años por la Liga, pero que aún cuesta aclimatarse. En nuestro país, como decimos, no será ese, sino las 21:00, al igual que los duelos anteriores frente a Austria (dieciseisavos), Portugal (octavos) y Bélgica (cuartos).

Estas esperadísimas semifinales volverán a reunir miles de personas a lo largo y ancho de la Península, donde habrá varias ciudades que habiliten pantallas gigantes para que los aficionados que no hayan tenido la oportunidad de desplazarse a Estados Unidos disfruten del España-Francia en comunidad. Madrid es una de ellas, de nuevo, en la Plaza de Colón.

El España – Francia a las 14:00 en Dallas

Los hinchas que sí acudan en persona a las segundas semifinales de la selección española en la historia de los Mundiales tendrán que adelantar su rutina. El partido a las 14:00, con el añadido de los atascos y los problemas de movilidad en Estados Unidos, les obliga a madrugar para llegar con tiempo suficiente al estadio para no perderse nada de este España-Francia en el que los de Luis de la Fuente se juegan el pase a la final.