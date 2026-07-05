Nico Williams es uno más en el último entrenamiento de España antes de Portugal

España ya está preparada para una nueva batalla en este Mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente completó este domingo su último entrenamiento antes del decisivo enfrentamiento de octavos de final contra Portugal en una sesión marcada por las altas temperaturas que azotan Dallas, por la tranquilidad que transmite un grupo que llega reforzado tras su contundente victoria frente a Austria y con la alegría de ver a Nico Williams como uno más.

España se ejercitó en estadio Cotton Bowl, diferente al escenario en el que se disputará el partido de este lunes. Un terreno de juego en el que el seleccionador volvió a comprobar que prácticamente tiene a toda la plantilla disponible para una de las citas más importantes del campeonato.

Sobre el césped trabajaron con absoluta normalidad los 26 internacionales convocados. Nico Williams saltó junto al resto de sus compañeros y fue uno más de ellos. No será titular, pero el extremo del Athletic ya está recuperado y esto es, sin duda, la mejor de las noticias.

El resto del equipo se ejercitó bajo un intenso calor, con temperaturas elevadas y una importante sensación térmica que obligó a dosificar esfuerzos y aumentar las pausas para hidratarse. Pese a ello, el ambiente volvió a ser magnífico. El grupo mantiene la unión que ha exhibido durante toda la concentración y transmite la sensación de llegar en el mejor momento posible al primer gran examen del torneo.

España afrontará este lunes un duelo de máxima exigencia ante Portugal por un puesto en los cuartos de final del Mundial. El conjunto de Roberto Martínez ha ido creciendo con el paso de las jornadas tras un inicio irregular y cuenta con una enorme capacidad para decidir partidos gracias al talento de sus futbolistas ofensivos. Sin embargo, la selección española llega con la moral disparada después de la exhibición ofrecida ante Austria, con un once plenamente consolidado y convencida de que, manteniendo el nivel mostrado en los dieciseisavos, dispone de argumentos suficientes para seguir soñando con levantar el Mundial.