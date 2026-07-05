Merino: «De la Fuente fue importantísimo, desde el inicio de la lesión estuvo encima de mí»

Mikel Merino compareció ante los medios de comunicación para analizar la previa del encuentro que enfrentará en octavos de final del Mundial a España y Portugal. Bajo un intenso calor, el mediocentro del Arsenal confirmó el buen estado que atraviesa el combinado dirigido por Luis de la Fuente, que aspira a estar en cuartos.

«Hace bochorno, calor… es lo que toca. No sé qué decir de ellos –Marcos Llorente, Marc Pubill y Ferran Torres, los tres que toman el sol antes de los entrenamientos–. Esta temperatura es demasiado para mí», comenzó el centrocampista de Pamplona. «Llegamos con ganas y confianza. El equipo dio buena cara contra Austria. Sabiendo que es una cita histórica contra un gran rival y queremos hacerlo muy bien», añadió.

«Luis de la Fuente fue importantísimo para mí. Desde el inicio de la lesión estuvo ayudándome y encima de mí. No pensando en el Mundial, fueron conversaciones de dos personas que tienen buena relación. Se preocupó por mi mujer y por el niño. Ha sido un apoyo fundamental para mí y para poder estar aquí», alabó.

«Aquí estamos para aprender y de ese partido aprendimos mucho. Portugal tiene muchas cualidades colectivas e individuales. Son jugadores que te pueden meter un gol y decantar el partido; la concentración durante 90 minutos va a ser clave mañana», explicó.

«Estoy intentando estar cerca de ese 100 %. Necesitas unas semanas para coger ese punto y estamos en ello. Me han ayudado mucho los minutos que he tenido, encontrándome mejor. Espero poder seguir así y preparado para cuando me necesite el míster», comentó Merino, que también habló de Cristiano Ronaldo.

«Lo estoy viendo muy bien. Poco se puede decir de él, una leyenda del deporte y de los mejores de la historia. Está haciendo unos números espectaculares, el líder de esta selección y habrá que tener cuidado con el. Por nombre, sí. Son dos centros del campo que lo están haciendo muy bien con sus equipos y en la selección. Mucho de ese partido se decidirá ahí», analizó.

«En una concentración tan larga con tantas horas entre cuatro paredes y tanta presión en cada partido, conferencia de prensa y entrenamiento, el poder tener un rato para desconectar y salir de la burbuja del fútbol es importante estar con tu familia», finalizó Merino ante la prensa española desplazada a Dallas.