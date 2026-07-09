Los mejores memes de ‘Mbappé dictador’, el fenómeno viral del Mundial 2026: por qué todos le llaman así

Con la llegada de la fase decisiva del mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los memes de Mbappé dictador han vuelto a surgir en redes sociales, los cuales retratan a la estrella del Real Madrid y de la selección francesa en un traje militar y como la única esperanza que hay para evitar que la Argentina de Leo Messi se alce con el trofeo.

La tendencia ha inundado plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook con imágenes en las que Kylian Mbappé aparece pronunciando discursos desde balcones o dirigiendo a sus compañeros de equipo como a un ejército. Muchos de estos vídeos están editados con música solemne o marchas militares, reforzando el tono humorístico de una broma que acumula millones de visualizaciones y que ya ha trascendido el ámbito del fútbol.

¿Cuál es el origen del meme?

El origen del meme se remonta a los últimos años del delantero en el Paris Saint-Germain (PSG). Durante aquella etapa se extendió entre aficionados y usuarios de redes la idea de que Mbappé tenía una enorme influencia dentro del club, hasta el punto de decidir fichajes, salidas de jugadores o incluso cuestiones relacionadas con el entrenador. Aunque muchas de esas afirmaciones nunca fueron demostradas y respondían más a rumores que a hechos confirmados, dieron pie a la imagen humorística de un Mbappé con un poder absoluto sobre el equipo.

Con su llegada al Real Madrid, la broma no desapareció. Sin embargo, ha sido durante el Mundial cuando el fenómeno ha explotado definitivamente gracias a varias escenas protagonizadas por el delantero francés. Una de las más comentadas ocurrió durante el encuentro entre Francia e Irak, cuando, tras una fuerte tormenta que obligó a detener el partido, Mbappé fue captado señalando a los operarios del estadio las zonas del césped donde aún quedaba agua acumulada. Ese gesto se hizo viral en redes y, en el partido entre Paraguay y Francia, un aficionado fue visto llevando una camiseta con la foto de Mbappé vestido de dictador.

Mejores momentos de Mbappe dictador pic.twitter.com/LROrMywaDn — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdades) July 8, 2026

CON LA CAMISETA DEL DICTADOR MBAPPÉ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/NH2OM07IYH — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) July 4, 2026

Los mejores memes de ‘Mbappé dictador’

Desde que el mundial ha comenzado, los memes acerca de Mbappé han explotado en las redes; estos son los mejores memes sobre la estrella francesa:

The one man that can save the world from Argentina (Israel) pic.twitter.com/qEu80r9FBO — The Saviour (@TheSaviour) July 7, 2026

Realmente emociona la subtrama del Mbappe dictador pic.twitter.com/zhzlAmpck5 https://t.co/Bi8FJ7HWhB — Expe (@Expefutbol) July 5, 2026

El dictador Mbappe mientras tanto pic.twitter.com/BeWUrMxi1I — El Carpincho es Argentino Pa’ (@CarpinchoARGfsa) July 4, 2026

The Reason Why Dembélé Passed to Mbappé. pic.twitter.com/qB9QezAqam — World Cup Anime (@WorldCupAnime) June 23, 2026

Kylian Dictador……..

Kylian Dictador……..

Kylian Dictadoooooor. Kylian Mbappe, Kylian Dictador.

El Que Manda En El Campo, El Hombre De Fé. pic.twitter.com/UQzg9FcfZZ — Shadowless🍃 (@Shadowless_13) July 9, 2026

Dictator Mbappe fighting against corruption all alone 🥺💗 pic.twitter.com/akNzS1JOnB — 🇫🇷🇮🇳 (@krishuu_05) July 9, 2026