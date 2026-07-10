Mundial 2026: España - Bélgica

Los mejores memes del España – Bélgica

Los memes se multiplican cada vez que España pasa de ronda en el Mundial, estos son los mejores de los cuartos de final

Sigue en directo el partido de España

Memes España Bélgica
Memes España Bélgica

Los aficionados también juegan su propio Mundial de memes. El escaparate es total y el ingenio se premia con viralidad. Si España avanza de ronda el nivel del humor también tiene que subir, aunque cada vez es más difícil ser original. Los montajes para el duelo de cuartos de final frente a Bélgica han cumplido con las expectativas.

Los parecidos y fusiones con ex futbolistas siguen teniendo mucho éxito. Hasta el momento, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella estaban siendo los líderes indiscutibles, pero el gol de Mikel Merino frente a Portugal no ha pasado desapercibido en redes sociales. Incluso se ha podido ver algún toque de historia.

Los mejores memes del España – Bélgica

Mikel Merino meme

Mikel Merino fusionado con Ronaldo Nazario

Meme Felipe II

Felipe II tendría el corazón dividido en este partido

Meme Luis de la Fuente Oyarzabal

Luis de la Fuente confía en su comodín Oyarzabal

Meme defensa España

La portería a 0 de España hasta los cuartos no es casualidad

Meme Luis de la Fuente Fabián Ruiz

Luis de la Fuente poniendo de titular a Fabián Ruiz

Meme Thibaut Courtois y Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, el terror de Thibaut Courtois

 

 

 

 

 

 

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