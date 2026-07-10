Los mejores memes del España – Bélgica
Los memes se multiplican cada vez que España pasa de ronda en el Mundial, estos son los mejores de los cuartos de final
Sigue en directo el partido de España
Los aficionados también juegan su propio Mundial de memes. El escaparate es total y el ingenio se premia con viralidad. Si España avanza de ronda el nivel del humor también tiene que subir, aunque cada vez es más difícil ser original. Los montajes para el duelo de cuartos de final frente a Bélgica han cumplido con las expectativas.
Los parecidos y fusiones con ex futbolistas siguen teniendo mucho éxito. Hasta el momento, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella estaban siendo los líderes indiscutibles, pero el gol de Mikel Merino frente a Portugal no ha pasado desapercibido en redes sociales. Incluso se ha podido ver algún toque de historia.
Los mejores memes del España – Bélgica
Mikel Merino fusionado con Ronaldo Nazario
Felipe II tendría el corazón dividido en este partido
Luis de la Fuente confía en su comodín Oyarzabal
La portería a 0 de España hasta los cuartos no es casualidad
Luis de la Fuente poniendo de titular a Fabián Ruiz
Mikel Oyarzabal, el terror de Thibaut Courtois