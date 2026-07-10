Los aficionados también juegan su propio Mundial de memes. El escaparate es total y el ingenio se premia con viralidad. Si España avanza de ronda el nivel del humor también tiene que subir, aunque cada vez es más difícil ser original. Los montajes para el duelo de cuartos de final frente a Bélgica han cumplido con las expectativas.

Los parecidos y fusiones con ex futbolistas siguen teniendo mucho éxito. Hasta el momento, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella estaban siendo los líderes indiscutibles, pero el gol de Mikel Merino frente a Portugal no ha pasado desapercibido en redes sociales. Incluso se ha podido ver algún toque de historia.

Los mejores memes del España – Bélgica

Mikel Merino fusionado con Ronaldo Nazario

Felipe II tendría el corazón dividido en este partido

Luis de la Fuente confía en su comodín Oyarzabal

La portería a 0 de España hasta los cuartos no es casualidad

Luis de la Fuente poniendo de titular a Fabián Ruiz

Mikel Oyarzabal, el terror de Thibaut Courtois