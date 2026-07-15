Hoteles en Nueva York para la final del Mundial 2026: dónde quedarse y cuánto cuestan

España jugará la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, en el espectacular MetLife Stadium, con capacidad de 82.500 espectadores. A la espera de conocer el rival al que enfrentará, si Inglaterra o Argentina, son muchos los que ya preparan y sueñan con la posibilidad de poder disfrutar del partido en directo.

Conseguir entradas a estas alturas es una odisea, no solamente por la baja disponibilidad, sino también por sus precios. A esto también hay que sumarle el desplazamiento y las noches que te vayas a hospedar en la zona, ya sea en Nueva Jersey o en Nueva York, colindante con la primera. Encontrar habitación en algunos de los hoteles cercanos también es una tarea clave para vivir la experiencia de una final de Copa del Mundo.

Hoteles cerca del Estadio de Nueva York

En los alrededores del Estadio de Nueva York Nueva Jersey, conocido como MetLife Stadium, hay un gran número de hoteles, aunque la capacidad de estos para estas fechas se encuentra ya muy limitada.

En las inmediaciones del estadio, los precios van desde los 150 euros hasta los 3.300 por una sola noche, la noche de la final del domingo 19 al lunes 20. Hay hoteles con buenas referencias según sus propias reseñas de Google, con 4 o más estrellas.

Por ejemplo, están hoteles como el World of Blue Hotel, con una media de 4,4 en Google y un precio por noche de 650€ para el día de la final del Mundial 2026. Con un 4,2 de valoración, hay otros hoteles como el Garner Hotel North Bergen – Nyc Gateway by IHG (240€), el Hampton Inn Carlstadt-At The Meadowlands (3.299€) o el Residence Inn by Marriott East Rutherford Meadowlands (4784€), todos en la periferia del estadio.

También por encima de las cuatro estrellas, con un 4,1, están otras opciones como el SpringHill Suites by Marriott East Rutherford Meadowlands/Carlstadt (782€), el Courtyard by Marriott Lyndhurst Meadowlands (555€) o el La Quinta Inn & Suites by Wyndham Clifton/Rutherford (425€).

Precios de los hoteles para la final del Mundial 2026

Los precios de los hoteles para la noche del domingo 19 de julio, día de la final del Mundial 2026, son elevados, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de la fecha, la demanda y el día que es.

Las más económicas, inferiores a 200 euros la noche, son hoteles como Rodeway Inn Capri, (3,2* – 151€), Winslow Motor Hotel (3,4* – 194€) y Travelodge by Wyndham South Hackensack (2,9* – 198€), aunque estos poseen una puntuación especialmente baja en el motor de búsqueda de Google.

El hotel más económico con más de cuatro estrellas es Garner Hotel North Bergen – Nyc Gateway by IHG, con un precio de 240 euros y 4,2 estrellas.

Todos los hoteles cercanos y precios para la final