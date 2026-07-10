La frase de Mikel Oyarzabal que desvela sus valores: «El talento sin trabajo y sin esfuerzo no sirve para nada»

Mikel Oyarzabal está siendo el gran protagonista de la selección española en este Mundial 2026. El delantero de la Real Sociedad anotó un doblete frente a Austria para certificar el pase a los octavos de final, recibiendo dos asistencias de Cucurella para sumar 29 goles en 57 partidos. Su racha con la selección es notable, con su gol en la final de la Eurocopa 2024 y su lucha por la Bota de Oro del Mundial frente a Messi y Mbappé.

Antes de convertirse en referente tanto para la selección como para la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal vivió una infancia marcada por la sencillez y el fuerte vínculo con su familia. Nació en Eibar el 21 de abril de 1997 y creció en un ambiente donde el deporte formaba parte del día a día. Siempre estuvo acompañado de valores como el esfuerzo, la humildad y la constancia.

Desde joven, mostró una pasión enorme por el fútbol. Esta afición le llevó a protagonizar más de una travesura durante su niñez, ya que en numerosas ocasiones rompía algún objeto mientras jugaba. Sus padres tuvieron un papel decisivo en su formación. Siempre insistieron en que el talento solo tiene valor si va acompañado de dedicación y sacrificio, convirtiéndose en una de sus señas de identidad. «Mis padres me han inculcado que el talento sin trabajo y sin esfuerzo no sirve para nada», ha repetido en varias ocasiones.

SE LE CAEN LOS GOLES DE LOS BOLSILLOS A ESTE TÍO 🔥🔥 OYARZABAL, TE QUIERO ❤️#DAZNMundial pic.twitter.com/O8IUE7kxcy — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

La infancia de Oyarzabal

Durante su infancia, practicó otras disciplinas como el judo para ayudarle a canalizar la energía que demostraba desde muy pequeño. Los recuerdos familiares también ocupan un lugar especial para el delantero. Mikel ha contado en algunas ocasiones que los momentos más felices de su niñez estaban relacionados con las comidas en casa de sus abuelos.

Antes de alcanzar la élite del fútbol, Oyarzabal siempre ha procurado mantener un perfil discreto. Quienes lo conocen destacan que conserva la educación y los valores aprendidos en casa durante la infancia. Esa mentalidad le ha hecho afrontar de mejor manera tanto los momentos de éxito como las lesiones que ha tenido en su carrera.