Este es el dinero que ha ganado España por pasar a los cuartos de final del Mundial

España está llamada a ser una de las grandes favoritas para ganar el Mundial. Los de Luis de la Fuente vencieron a Portugal y se clasificaron a los cuartos tras un partido en el que supieron esperar hasta el gol de Mikel Merino en el descuento para romper la maldición de 16 años sin pasar de octavos. Un muro que se ha derrumbado y, con ello, una frontera que supone un premio económico importante para la RFEF.

Más allá de las primas pactadas entre la federación y los jugadores de la Selección Española, lo que sí está seguro es el dinero que ya se ha embolsado al 100% el organismo de nuestro país. Con el nuevo formato del Mundial, la FIFA estableció premios más jugosos en consecuencia de la mejora en la explotación del producto a nivel comercial. Ya solo por estar en octavos, España se había asegurado ya cerca de 16 millones de euros sin contar con lo acumulado en la fase de grupos y participar en el torneo.

España aumenta su premio económico en el Mundial

Después de ganar a Portugal y estar en cuartos, España ha ganado en torno a 20 millones de euros. Una cifra que está al alza en esta competición y que la FIFA solo entregará a las ocho mejores selecciones del Mundial. Pero el techo no está ahí, puesto que aún podrían aumentar la cantidad si llegan a semifinales, final y si son campeones. Cifra que podría alcanzar la cima de poco más de 43 millones de euros si logran la segunda estrella. En el cómputo global, España ya suma bastante dinero. A esos 20 millones que ya tiene en su bolsillo habría que sumarle los 8,64 millones por participar y otros 2,5 millones por gastos de preparación.

Las selecciones eliminadas en fase de grupos se aseguraron un mínimo de 10,8 millones de euros, mientras las que avanzaron a las eliminatorias han ido incrementando progresivamente sus ingresos, entre ellas España. Tanto en lo deportivo como en lo económico, la Roja quiere seguir soñando y el siguiente paso es Bélgica.