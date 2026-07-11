España se recupera a la carta y ya pone rumbo a Dallas para la gran semifinal contra Francia

La selección española completó este sábado un entrenamiento de recuperación en las instalaciones de Los Angeles Galaxy apenas unas horas después de sellar su clasificación para las semifinales del Mundial tras derrotar a Bélgica. Fue una sesión a puerta cerrada, sin acceso para los medios de comunicación, en la que el cuerpo técnico volvió a priorizar la gestión física de una plantilla que acumula un importante desgaste a estas alturas del campeonato. La mejor noticia para Luis de la Fuente es que los 26 internacionales se encuentran en perfectas condiciones y no hay ningún contratiempo físico de cara al siguiente compromiso.

El trabajo fue completamente personalizado. No hubo un plan único para toda la plantilla, sino una sesión diseñada prácticamente a la carta. Cada futbolista realizó aquello que le pedía el cuerpo y que los preparadores físicos consideraban más conveniente. Algunos saltaron al césped para completar trabajo regenerativo, otros permanecieron en el gimnasio y varios pasaron por las manos de los fisioterapeutas para descargar la musculatura tras el esfuerzo realizado frente a Bélgica. El objetivo era claro: acelerar la recuperación y llegar en las mejores condiciones posibles a la penúltima cita del Mundial.

Con el trabajo ya completado en Los Ángeles, la expedición española cerrará su estancia en California esta misma noche. A las 03:00 horas de la España peninsular pondrá rumbo a Dallas, ciudad en la que comenzará inmediatamente la preparación de la semifinal frente a Francia. La Selección afronta ya la recta final del Mundial con la ilusión intacta y a solo dos partidos de volver a hacer historia.