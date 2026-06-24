Así son las cuentas de cada selección para pasar a dieciseisavos del Mundial

El Mundial empieza este miércoles la tercera y última jornada de la fase de grupos y son muchas las selecciones que necesitan ganar y esperar que se defina el cuadro de las eliminatorias. Una fase en la que entrarán 32 de los 48 países participantes, lo que hace inevitable que todas saquen las calculadoras para saber qué tiene que pasar, no solo para avanzar de ronda, sino también para saber qué rival tendrían y su camino hasta la final.

Hay que tener en cuenta en este formato que 24 selecciones se clasifican de forma directa a dieciseisavos, mientras que los ocho mejores terceros de los 12 grupos que hay en el Mundial 2026 disputarán una nueva eliminatoria para clasificarse. Dicho esto, son muchos los grupos que ya tienen perfiladas las selecciones clasificadas, e incluso eliminadas matemáticamente. Por ello, es necesario saber todas las fórmulas que pueden ocurrir en el último partido de la primera fase.

Grupo A: Triple pelea para acompañar a México

En el Grupo A, lo único que se sabe a falta de la última jornada es que México ya está clasificado, líder con 6 puntos a falta de enfrentarse a República Checa, cuarta con un punto. México necesitaría ganar o empatar para conservar el primer puesto. En segundo puesto estaría Corea del Sur con 3 puntos y se enfrentará a Sudáfrica, tercera con 1 punto. Le valdría ganar el partido para conservar el primer puesto y apurar sus opciones de ser líder si hay pinchazo mexicano. Tanto R. Checa como Sudáfrica necesitarían ganar para intentar estar en dieciseisavos.

México: 6 puntos Corea del Sur: 3 República Checa: 1 Sudáfrica: 1

Grupo B: Canadá y Suiza lo tienen encarrilado

Respecto al Grupo B, la clasificación está más perfilada. Canadá y Suiza tienen pie y medio en la siguiente ronda. Ambos se enfrentan en el último partido para decir quién pasará como primera. Mismo escenario para Bosnia y Qatar, que necesitan ganar en el duelo directo para intentar ser una de las mejores terceras del Mundial.

Canadá: 4 puntos Suiza: 4 Bosnia: 1 Qatar: 1

Grupo C: Escocia amenaza Brasil

En el Grupo C las cuentas están apretadas. Liderato compartido entre Brasil y Marruecos con 4 puntos y con uno menos Escocia. Los que lo tienen más fácil son los africanos, que se enfrentarán a una Haití ya eliminada del Mundial. La canarinha depende de sí misma, ya que ganar a los escoceses les valdría para ser líder.

Brasil: 4 puntos Marruecos: 4 Escocia: 3 Haití: 0

Grupo D: Australia y Paraguay quieren la segunda plaza

El Grupo D es lo que está más definido a falta del último partido. Estados Unidos ya está clasificada y además se batirá contra una Turquía ya eliminada, mientras que Australia y Paraguay se jugarán en 90 minutos quién tendrá el billete directo a dieciseisavos.

Estados Unidos: 6 puntos Australia: 3 Paraguay: 3 Turquía: 0

Grupo E: Ecuador y Curazao buscan el milagro

La calculadora del Grupo E mira a los dos peores equipos. Alemania ya está clasificada y Costa de Marfil lo tiene muy de cara para avanzar de ronda. El morbo estará en Ecuador y Curazao, ambos con un punto. Ambas buscarán el milagro de ser una de las mejores terceras con la ‘Ola Azul’ con opciones de pasar incluso de segunda si gana a los africanos.

Alemania: 6 puntos Costa de Marfil: 3 Ecuador: 1 Curazao: 1

Grupo F: Duelo directo entre Japón y Suecia

El Grupo F está expectante del partido entre Japón y Suecia. Los nipones son segundos y no perder ante los suecos les daría el billete directo a dieciseisavos. Holanda lo tiene mucho más fácil para conservar el liderato, ya que se enfrentará a una Túnez ya eliminada.

Holanda: 4 puntos Japón: 4 Suecia: 3 Túnez: 0

Grupo G: Bélgica se la juega

Bélgica necesita ganar para evitar sustos en el Grupo G. Los diablos rojos están obligados a ganar a Nueva Zelanda y esperar a que Egipto gane o empate ante Irán para quitarle el segundo puesto. Uno de los grupos más apretados en lo que va de torneo.

Egipto: 4 puntos Irán: 2 Bélgica: 1 Nueva Zelanda: 1

Grupo H: España necesita ganar

El Grupo H está España de cara a ser primera. Con ganar a Uruguay le vale, y en caso de empate también lo será si Cabo Verde no gana a Arabia Saudí o si los africanos ganan por menos de cuatro goles. Si España empata y Cabo Verde gana, ambas selecciones estarían empatadas a cinco puntos. El primer criterio de desempate es el del enfrentamiento directo y, como empataron, habría que ir a la diferencia de goles general. Y ahora, España tiene +4 y Cabo Verde +0.

España: 4 puntos Uruguay: 2 Cabo Verde: 2 Arabia Saudí: 1

Grupo I: Francia y Noruega tienen los deberes hechos

El Grupo I ya está todo decidido. Francia y Noruega ya están clasificados y en su enfrentamiento directo se decidirá quién pasa como primera. Ni Senegal ni Irak tienen opciones de pasar como una de las mejores terceras, salvo goleada escandalosa.

Francia: 6 puntos Noruega: 6 Senegal: 0 Irak: 0

Grupo J: Pelea entre Austria y Argelia

Respecto al Grupo J, Argentina es la única que lo tiene resuelto. Jugará contra una Jordania eliminada y el morbo estará en quién pasará como segunda, si Austria o Argelia, que se enfrentarán en el último partido.

Argentina: 6 puntos Austria. 3 Argelia: 3 Jordania: 0

Grupo K: Portugal acecha Colombia

Uno de los grupos más esperados por el partido entre Portugal y Colombia. Los cafeteros necesitan no perder contra la selección de Cristiano Ronaldo para conservar el primer puesto. El Congo y Uzbekistán cierran el grupo, pero apenas tienen opciones de clasificarse.

Colombia: 6 puntos Portugal: 4 RD Congo: 1 Uzbekistán: 0

Grupo L: Croacia aún aspira a pasar directa

En el último grupo, el L, tres equipos quieren ocupar las dos primeras plazas. Inglaterra, líder con cuatro puntos, lo tiene más difícil. Le basta con ganar a una Panamá eliminada. Ghana y Croacia se enfrentan con el objetivo de acabar segundas.