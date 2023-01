El truco definitivo para eliminar el olor a perro del sofá

Si le dejas al perro subirse al sofá y sentarse o tumbarse a tu lado, debes saber que eliminar el olor del animal de la superficie no es nada sencillo ya que penetra en las fibras de la tapicería. Sin embargo, existe un truco tan sencillo como efectivo con el que lo puedes conseguir. Para ponerlo en práctica, solo necesitas algunos productos de limpieza que seguro tiene sen casa, como el vinagre blanco o el bicarbonato de sodio. A continuación te explicamos paso a paso en qué consiste para que no te pierdas nada.

Lo que necesitas es lo siguiente: vinagre blanco, bicarbonato de sodio, papel de cocina absorbente, paño de tela limpio, una botella con pulverizador y el aspirador. Los pasos a seguir son los siguientes:

Si el mal olor del sofá se debe a que el perro se ha hecho pis, es importante que actúes lo más rápido posible. Lo primero es eliminar la orina con papel de cocina absorbente. A continuación, en la botella con pulverizador, mezcla una parte de vinagre por dos de agua caliente. Cuando tengas la mezcla lista, rocíala en la zona del sofá afectada. Luego, pon un poco de bicarbonato sobre la mezcla y deja que actúe durante varias horas. Una vez transcurrido el tiempo, aspira todo rastro de bicarbonato de sodio y limpia la zona con el paño de tela. ¡Te parecerá increíble lo bien que ha quedado!

¿Cómo prevenir el olor a perro?

Aunque los perros son animales y tienen un olor distinto al de los humanos, este no tiene por qué ser necesariamente desagradable. Si el perro se hace pis en el sofá, no hay nada que puedas hacer para que no huela mal. Pero, en líneas generales, sí es posible prevenir un olor que resulte molesto.

Lo primero y más importante es bañar al animal con la frecuencia adecuada, según la edad, la raza y el tipo de pelaje que tenga. Esto es fundamental no solo para prevenir el mal olor, sino también para evitar la proliferación de bacterias y microorganismos.

A veces, el mal olor es un claro indicativo de alguna enfermedad. Una de las más comunes es la otitis. Las patas, al contener un gran número de glándulas, también son una zona que suele acumular mal olor. De ahí la importancia de limpiarlas con regularidad.

Y, por último, hay que proporcionarle una adecuada alimentación y cuidar su salud para tener un perro limpio y sano.