La bióloga Ellie Elissa ha revolucionado las redes sociales con una publicación en Twitter en la que muestra un extraño animal hallado en Australia: «¿Qué demonios es esta cosa? Pensé en un embrión de zarigüeya/planeador, pero no tengo contexto ni escala y ninguno de mis compañeros puede estar de acuerdo».

Una imagen que no ha dejado indiferente a nadie, y que ha desatado todo tipo de especulaciones. Hay quienes creen que se trata de un extraterrestre, otros piensan que es un renacuajo que ha mutado… De lo que no cabe duda es que se trata de una criatura muy extraña, de unos pocos centímetros de longitud.

Apareció en un municipio al norte de Sydney, justo en mitad de la carretera. Los investigadores están tratando de descubrir cuál es su origen, pero no es una tarea sencilla. Por ahora, parece que las fuertes lluvias torrenciales arrastraron el animal desde la costa sureste de Australia hacia el interior.

Hey world. What in the what IS this thing? I thought possum/glider embryo but I have no context or scale and none of my peers can agree. What is this? #mysteryblob https://t.co/86DAwrtQpD

— Biologist Ellie (@biologist_ellie) March 1, 2022