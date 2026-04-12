La razón definitiva por la que tu gato deja sobras en el cuenco, según un estudio japonés

Un estudio japonés no da la razón definitiva por la que tu gato deja sobras en el cuenco y sigue pidiendo comida. Los que tenemos gatos sabemos que estamos ante unos animales muy especiales, que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estaremos ante una serie de cambios que, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que quizás descubrimos más sobre estos animales.

Los gatos necesitan unas condiciones esenciales que pueden ayudarnos a conocer un poco mejor la manera en la que comen o viven su día a día. Tendremos que saber en todo momento que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma muy diferente. Existe siempre una explicación para entender el comportamiento de estos animales, los expertos no dudan en explicarnos el motivo de una forma de comer que nos puede parecer extraña. Tu gato deja sobras en el cuenco.

Un estudio japonés nos da con la razón definitiva

Hay una razón definitiva que nos ayuda a entender un poco mejor a nuestros gatos. Son animales con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Su manera de ser crea un amor indestructible y una cierta admiración.

Hace miles de años eran animales que conseguían convertirse en la antesala de algo más. Con algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Es momento de saber en estos días en lo que puede pasar con unos animales que parece que se dejan comida en un cuenco de comida que pese a tener todavía existencias no les atrae a los gatos.

Pueden seguir pidiendo más y más en busca de un cuenco que puede estar excesivamente lleno, pero acaba siendo la única forma de que coman. Los gatos pueden acabar siendo los animales que, sin duda alguna, se convertirán en los expertos en gestionar una comida que de otra forma puede acabar siendo lo que nos ayudará a conocernos un poco más.

Los gatos se dejan comida en el cuenco, de forma sistemáticas y todos o casi todos, por un motivo que tiene que ver con este tipo de animales.

Este es el motivo por el que tu gato deja comida en su cuenco

Es importante conocer este motivo, de otro modo, podemos pensar que el gato está enfermo o tiene algún tipo de problema. La realidad es que los expertos japoneses nos han dado una explicación que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días.

En un reciente artículo publicado en la revista Japan Times descubrimos por qué los gatos dejan comida en su cuenco: «Los gatos que dejan sus comidas sin terminar no solo se debe a que los felinos están llenos, sino también al olor, dijo un equipo de investigación japonés el miércoles. El equipo de la Universidad de Iwate dijo que había confirmado que el apetito de los gatos disminuye una vez que se acostumbran al olor de su comida, mientras que un toque de un nuevo aroma los animó a comer de nuevo. En su estudio, el equipo, dirigido por Masao Miyazaki, profesor de la universidad, llevó a cabo un período de alimentación de 10 minutos y luego un intervalo de 10 minutos, después de un período de 16 horas en el que los gatos no recibieron comida. Este ciclo se repitió seis veces. A través del estudio, realizado entre enero de 2023 y febrero de 2026 y que encubrió a 12 gatos mestizos saludables de 3 a 15 años, el equipo estudió cuánto comían los gatos en línea con las diferencias en la comida y el aroma».

Siguiendo con la misma explicación: «Cuando a los gatos se les dieron diferentes tipos de comida, el equipo observó mejoras en la disminución del apetito de los gatos. La introducción del aroma de un tipo diferente de comida trajo de vuelta su apetito, a pesar de que los gatos estaban comiendo la misma comida durante todo el experimento, dijo el equipo. El estudio del equipo, publicado en la revista científica internacional Physiology & Behavior, subrayó que el apetito de los gatos puede haber disminuido cuando se acostumbraron al olor de su comida o simplemente estaban llenos, y se recuperaron cuando se expusieron a una nueva estimulación. El equipo cree que este mecanismo impulsado por el olor es una razón por la que los gatos tienden a comer comidas pequeñas y frecuentes. «Esperamos que nuestro estudio ayude a los gatos enfermos que luchan por comer a aumentar tanto su apetito como su ingesta de alimentos al agregar un nuevo aroma a sus comidas», dijo Miyazaki».