Italia consigue el permiso laboral para cuidar a tu mascota enferma y deberíamos copiarlo ya en España

Italia podría convertirse en el primer país europeo en conceder el permiso laboral para cuidar de una mascota enferma. El origen de esta medida se remonta al año 2017 en Roma, cuando una trabajadora fue sancionada por ausentarse para atender a su perro enfermo, y ésta decidió llevar el caso ante la justicia. Finalmente, los tribunales fallaron a su favor al considerar que desatender al animal podía interpretarse como una forma de maltrato, ya que la normativa del país reconoce de manera explícita la protección del bienestar animal.

El verdadero punto de inflexión llegó en 2018 con una sentencia de la Corte de Casación que abrió la puerta a considerar que, en casos de urgencia, el cuidado de un animal doméstico puede encajar dentro de los «motivos graves personales o familiares», equiparándolo a la atención de un familiar enfermo. Sin embargo, para acceder a este tipo de permisos es necesario presentar un certificado veterinario que acredite la gravedad de la situación y la imposibilidad de delegar el cuidado en otra persona. Ahora, el Parlamento italiano estudia posibles regulaciones que incluirían hasta tres días de permiso retribuido en caso de fallecimiento de la mascota y un número limitado de horas anuales para atender urgencias veterinarias.

¿Llegará a España el permiso laboral para cuidar de la mascota enferma?

#permisoremunerado #cuidadodemascotas #trabajo #derecholaboral #abogadoslaboralistas #petfrendly ♬ sonido original – Campmany Abogados @campmany 🐶🐱 ¿Existe el permiso laboral por cuidado de mascotas en España? 🤔 La respuesta es no ❌. Aunque la Ley de Bienestar Animal protege a nuestros compañeros peludos, no hay un permiso laboral específico para cuidarlos. Algunas empresas pet friendly han implementado iniciativas propias, pero depende de cada compañía y del convenio colectivo. ⚠️ Ojo: faltar al trabajo sin permiso puede traerte problemas, incluso sanciones o despido según la situación. 💬 ¿Crees que debería ser un derecho? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. ⬇️ #permisolaboral

En España, la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Barcelona declaró improcedente el despido de una trabajadora que se ausentó en varias ocasiones de su puesto sin justificación formal para llevar a su mascota al veterinario, debido a un problema de salud grave del animal. La resolución, que tuvo lugar el 28 de enero, es relevante porque aplicó por primera vez la Ley de Protección Animal. En este sentido, el fallo subraya que «la ley no trata a los animales como simples elementos de actividad económica sujetos a criterios de rendimiento», sino que regula la relación con ellos como «seres vivos integrados en el entorno de convivencia».

La empresa había fundamentado el despido en que la trabajadora se ausentó hasta en cuatro jornadas dentro del mismo mes sin justificar su ausencia, circunstancia que la propia empleada no llegó a negar en ningún momento durante el proceso. Sin embargo, tras examinar el caso, la resolución judicial concluye que, aunque el Estatuto de los Trabajadores no contempla expresamente permisos ni licencias para llevar a las mascotas al veterinario, existen «razones humanitarias, éticas y morales» que pueden justificar priorizar la atención a un animal doméstico en estado grave o terminal, especialmente cuando su salud se ve seriamente comprometida por la edad o la enfermedad.

«De lo anterior se colige que la ausencia (…) no puede concebirse como una ausencia por capricho de la trabajadora, sino que la misma descansa en razones sobrevenidas, imprevisibles, humanitarias y éticas, pues resultaría inmoral que el animal hubiera tenido que prolongar la agonía hasta que la trabajadora terminase su jornada más allá de las 16:00 horas para que volviera a su domicilio, llevara la perra hasta la clínica veterinaria y se procediera a eutanasiarla», concluye.

Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal «tiene como objetivo implementar mecanismos legales con el fin de fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales en nuestro país, estableciendo un marco común en todo el territorio español, implicando a los poderes públicos y a la ciudadanía en el respeto a todos los animales». Asimismo, según determina el artículo 5, «se crea el Consejo Estatal de Protección Animal como órgano colegiado de naturaleza interministerial e interterritorial y de carácter consultivo y de cooperación en el ámbito de la protección, derechos y bienestar de los animales objeto de esta ley, adscrito al departamento ministerial competente».

Sin embargo, esta normativa no ha supuesto una modificación del marco de permisos laborales recogido en el Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, no existe un derecho específico reconocido que permita a un trabajador solicitar un permiso retribuido para cuidar de una mascota enferma. Aun así, algunas empresas con políticas «pet friendly» han empezado a introducir permisos puntuales dentro de sus programas de conciliación, con el fin de facilitar el cuidado de los animales de compañía. En cualquier caso, la concesión de estos permisos depende de la política interna de cada empresa o de lo que se establezca en el convenio colectivo correspondiente.