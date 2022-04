Todos los que tenemos un perro como mascota damos por hecho que tenemos que sacarle a pasear a diario para que haga sus necesidades y practique ejercicio. Sin embargo, Niki French, de 53 años de edad, explica en su libro ‘STOP Walking Your Dog’ que para los perros no sólo no es necesario salir a pasear todos los días, sino que puede ser una práctica peligrosa para ellos.

Sustituir paseos por juegos

Tal y como recoge el diario ‘Mirror’, Niki French asegura que los paseos con los perros no son más que un invento de los humano que no tiene ningún tipo de utilidad para los animales. Según la autora, lo mejor que podemos hacer es sustituir el tiempo de la caminata con juegos en casa para estimular a los perros y que éstos disfruten de una vida plena y feliz.

Hay muchos juegos que a los perros les encantan, como por ejemplo el conocido como Flirt Pole. Consiste en un palo largo con una cuerda atada en uno de los extremos, y en el otro extremo se coloca un señuelo para que el animal lo persiga. Además de hacer que el animal se mueva, también le estimula la mente.

Otro de los juegos que més les gustan a los perros es el de buscar golosinas ya que les permite desarrollar el olfato. La estimulación a nivel físico y mental va a hacer que el animal esté tranquilo una vez haya finalizado el juego.

«Contrariamente a la creencia popular, los perros con problemas de comportamiento pueden volverse más reactivos o más excitables cuando tratamos de agotarlos con demasiado ejercicio», dice Niki French. Está convencida de que prescindir de algunos paseos puede servir tanto a los perros como a los dueños a reducir sus niveles de estrés.

Pero, ¿en qué se basa para decir que los paseos pueden ser peligrosos para los perros? Si en la calle hace mucho frío o calor, el animal podría sufrir algún problema de salud ya que no tiene los canes no tienen os mismos mecanismos que los humanos para regular su temperatura corporal.

A esto hay que sumar que los para los cachorros que no están vacunados, una simple caminata puede ser letal. Y sin olvidarnos de que para las perras que están en celo y los canes que no tienen un buen estado de salud, un paseo no es lo mejor.