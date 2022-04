Si tienes un perro como mascota, debes saber que cortarle las uñas es uno de los principales cuidados que debes proporcionarle. Ante la duda de si es necesario llevarle al veterinario, lo cierto es que puedes hacerlo tú mismo en casa, siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas y conozcas la técnica. También depende en gran medida del carácter del animal ya que si es un perro muy nervioso, lo mejor es llevarle al veterinario.

Existen diferentes tipos de uñas en los canes, y es muy importante que conozcas cuál es la de tu perro antes de cortárselas. Las uñas claras son más complicadas de cortar ya que tienen una tonalidad similar a la de la carne interior, rosada.

En las uñas oscuras no se ven los nervios ni los vasos sanguíneos de la carne de las uñas, sino un círculo oscuro en el centro de pequeño tamaño. Pues bien, es en el círculo donde empieza la carne y, por lo tanto, donde no tienes que llegar a cortar.

Cómo cortarle las uñas al perro paso a paso

Las herramientas que necesitas son tres. Por un lado, unas tijeras pequeñas para recortar el pelo alrededor de la uña si es necesario. Por otro lado, un cortauñas para perros. Y, por último, una lima pequeña para limar los bordes, que suelen quedar ásperos.

A los canes no les gusta demasiado que les corten las uñas. Por esta razón, es muy importante que encuentres un momento en el que tu perro esté tranquilo. Puedes darle una de sus golosinas favoritas antes de empezar.

Lo primero y más importante, según explican desde ‘Purina’, es que te coloques en una posición cómoda, tanto para el perro como para ti. Debes sujetarle la pata de tal forma que puedas ver las uñas y la carne con total claridad.

Cuando estés en una posición cómoda, coloca el cortauñas en el borde de la uña en un ángulo de 45 grados, donde no veas la carne. Recorta la punta en primer lugar para asegurarte que no estás cortando en exceso. Lo mejor es ir poco a poco para no pasarte.

Si por un descuido cortas demasiado la uña y empieza a sangrar, lo que debes hacer es lo siguiente: aplicar presión en la punta para detener la hemorragia. Es importante que el perro esté tranquilo y quieto porque si empieza a caminar podría dañarse más la uña.