César Millán, adiestrador canino: «Los perros callejeros solo necesitan amor, no necesitas entrenarlos”

Muchas personas deciden adoptar una mascota como un acto de amor, con la intención de ofrecerle una vida mejor y darle el hogar que probablemente nunca ha tenido. Sin embargo, en ese deseo de ayudar, hay quienes creen que educar al animal desde el primer momento es la mejor manera de facilitar su adaptación. Pero los perros que han vivido en la calle o han sufrido maltratos pueden necesitar una atención especial, más paciencia y tiempo para acostumbrarse a su nueva vida.

El adiestrador canino César Millán destaca la importancia de comprender las necesidades de cada animal antes de intentar corregir su comportamiento.

César Millán explica cómo ayudar a un perro callejero a adaptarse a su nuevo hogar

Adoptar un perro cuya historia se desconoce puede plantear algunos desafíos. Es posible que el animal haya pasado por experiencias difíciles o que necesite tiempo para confiar en las personas y familiarizarse con su nuevo entorno. Por eso, el proceso de adaptación no debería apresurarse ni seguir una fórmula idéntica para todos los casos.

Millán pone el foco en la importancia del afecto y la paciencia para que los perros rescatados puedan sentirse seguros. La clave está en observar cómo reaccionan, respetar sus necesidades y evitar forzar comportamientos para los que todavía no están preparados.

El entrenador resume su filosofía con una frase conocida: «Rehabilito perros, adiestro personas». Con ella, destaca también la responsabilidad de los cuidadores, que deben aprender a interpretar las señales del animal y actuar de manera adecuada ante las distintas situaciones cotidianas.

Por qué el cariño y la paciencia son fundamentales en los perros adoptados

La llegada a una nueva casa supone un cambio importante para cualquier animal, especialmente si ha vivido en la calle. En lugar de exigir una adaptación inmediata, conviene ofrecerle un entorno tranquilo y permitir que descubra poco a poco los espacios, las rutinas y las personas con las que convivirá.

Esto no significa que los perros adoptados no necesiten educación. La cuestión es entender que cada animal tiene su propio carácter, sus experiencias y sus tiempos. La confianza y el aprendizaje deben construirse de manera progresiva, atendiendo a sus reacciones y sin recurrir a la imposición como única herramienta.

En los hogares con niños, además, es importante que un adulto supervise las interacciones y enseñe a los menores a acercarse al perro con respeto, sin invadir su espacio ni ignorar sus señales de incomodidad. De esta manera, se protege tanto a los pequeños como al animal y se favorece una convivencia más segura.

César Millán pide no juzgar a los perros por su raza

Otro de los aspectos que destaca el adiestrador es la importancia de valorar la conducta de cada perro por encima de los prejuicios relacionados con su raza. Para comprender cómo se comporta un animal, también hay que tener en cuenta su socialización, el trato que recibe y las condiciones en las que vive.