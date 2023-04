Fernando López Miras: «Sánchez deja sin agua y maltrata a los murcianos por sectarismo político»

«Sánchez es un presidente sectario que maltrata a Murcia sólo porque gobierna el PP». Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha sufrido el sectarismo político del presidente del Gobierno. «Sólo toma medidas para favorecer a las comunidades del PSOE», ha dicho en la entrevista concedida a Hoy responde de OKDIARIO.

En dos asuntos vitales, los murcianos han sabido bien cómo se las gasta Pedro Sánchez: el agua y las infraestructuras de transporte. Sánchez decidió recortar un 50% el trasvase Tajo-Segura y, como en Extremadura, inauguró un tren al que llamó AVE pero que tarda de Madrid a Murcia más de tres horas. Es decir, tarda tanto o más que yendo en coche. Eso sí, salvo que viaje Pedro Sánchez dentro: «El día de la inauguración, el tren volvió a Madrid en dos horas y veinte minutos».

Recorte del trasvase Tajo-Segura

El agua es el gran tema de la campaña electoral. «La decisión de recortar un 50% el trasvase Tajo-Segura es una decisión sectaria», señala Fernando López Miras. «Sánchez la tomó sin ningún informe científico o técnico que dijera que esa decisión iba a tener alguna consecuencia económica, social o medioambiental positiva. No existe ningún informe, ningún aval objetivo, al respecto. Fue una decisión política». Fernando López Miras afirma con rotundidad: «Sánchez ahoga y deja sin agua a los murcianos por sectarismo».

Repite López Miras que «Sánchez recortó el trasvase Tajo-Segura por intereses políticos sin calcular la trascendencia, como tantas veces hace este gobierno». El presidente murciano repasa las graves consecuencias de la decisión de Sánchez para el campo murciano: «El trasvase aporta 21.500 millones de euros en exportaciones y riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España ¿España se lo puede permitir vista, además, la importancia que, con la guerra de Ucrania, se ha visto que tiene la autosuficiencia energética y alimentaria?».

Cuenta Fernando López Miras que Marruecos y Portugal son, por ahora, los grandes beneficiados de la decisión política de Sánchez: «Parece que se ha tomado la decisión de dejar de producir alimentos y comprárselos a Marruecos. Y, además, la decisión de desaprovechar el agua del Tajo, recortando el trasvase, para que llegue a Portugal y la aprovechen ellos». Cuenta, en este sentido, que gracias al enorme caudal del Tajo que llega a los portugueses «están haciendo unas plantaciones de olivos intensivos que van a empezar a competir duramente con España y, especialmente, con Andalucía».

El presidente murciano detalla además que «el trasvase Tajo-Segura riega 55 millones de árboles que compensa el CO2 que emite una ciudad de 300.000 habitantes, genera 300.000 puestos de trabajo y permite que la Región de Murcia tenga la flota de camiones y transporte por carretera más importante de Europa». Fernando López Miras cuenta que las consecuencias negativas del recorte del trasvase llegan a nuestros hogares: «Hay dos millones y medio de españoles que tienen en sus casas agua del trasvase. Con el recorte, la factura del agua subirá un 60%».

Pese a la sequía, López Miras saca pecho por la gestión sostenible del agua que hacen en Murcia: «Llevamos décadas invirtiendo en tecnología. El 86 % de cultivos se riega gota a gota, lo que supone un 50% menos de agua que en cualquier otro territorio de España». Además, presume de que en la Región de Murcia «depuramos y reutilizamos para la agricultura el 99% de las aguas urbanas. Por encima de Israel, que está en el 85% y de la media de España (9%) y Europa (4%). Delegaciones de Israel, del norte de Europa y de Sudamérica vienen a conocer lo que hacemos».

«En España hay agua para todos», afirma Fernando López Miras. «Pero necesitamos -añade- un gobierno central, que es el competente, que escuche a todos y sepa repartir el agua que hay entre todos». Acusa al PSOE de usar el agua para enfrentar a los españoles y recuerda lo que hizo Zapatero derogando en 2004, nada más llegar a Moncloa, el Plan Hidrológico Nacional aprobado por Aznar con un amplio consenso nacional. «Lo que no puede ser es que llevemos 20 años sin un Plan Hidrológico Nacional. Feijóo hará un Plan Hidrológico Nacional basado en un Pacto Nacional del Agua. Basado en el consenso entre todos los territorios de España».

El AVE fake de Sánchez

«Es inadmisible que Sánchez maltrate así a Murcia», dice indignado Fernando López Miras al hablar del AVE Madrid-Murcia que el presidente del Gobierno inauguró en diciembre. Fue el día en que Sánchez se metió en el tren antes que el Rey con enorme descortesía. El día que la nota de prensa de Moncloa situó a Sánchez antes que al Rey Felipe. Según Moncloa, el Rey «acompañaba» a Sánchez.

Como en el caso del AVE a Extremadura, el timo a los murcianos no puede ser mayor: «Para 400 kilómetros tardas tres horas y media, como si fueras en coche. Eso no es Alta Velocidad». Destaca además que los billetes pueden llegar a los 160 euros y que sólo hay cuatro frecuencias al día con Murcia, mientras la cercana Alicante tiene 17 trenes diarios a Madrid que tardan dos horas en llegar con billetes a 9 euros. En la Comunidad Valenciana gobierna el socialista Ximo Puig.

Fernando López Miras vuelve al sectarismo de Sánchez: «Esto [frecuencias, trayecto y tiempo de viaje y precios] depende de una decisión política exclusivamente». Para el presidente murciano, no hay razones técnicas como demuestra el hecho de que la vuelta a Madrid del tren inaugural, con Sánchez dentro, durara menos de dos horas y media: «El viaje serían dos horas y veinte minutos con decidir que el AVE sale de Atocha, como todos los AVE, y no de Chamartín, y decidiendo que cuando llegue a Monforte siga a Murcia y no se pare y dé marcha atrás para ir primero a Alicante. Eso depende de una decisión política».

El presidente de la Región de Murcia tiene claro que son decisiones de Sánchez para perjudicar a las comunidades del PP y beneficiar a las del PSOE: «Tengo la certeza de que los problemas de la Región de Murcia no preocupan en Moncloa y si hay que aumentar las frecuencias de Alta Velocidad, Sánchez prefiere hacerlo en comunidades gobernadas por el PSOE antes que en las del PP». López Miras conoce al personaje: «Así es como trabaja y se mueve Sánchez. Todas las decisiones que ha tomado con Murcia, sea el trasvase o el AVE, han sido sectarias».