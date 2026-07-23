Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina para este jueves y dónde es más barato repostar
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Cuando llega el jueves sabemos que este es el día, que marca para muchos el inicio de los planes del fin de semana, y eso se nota también en la carretera. Hay quien aprovecha para adelantar desplazamientos, preparar una escapada o simplemente dejar el depósito listo antes de que aumente el tráfico en los próximos días o también pensando tal vez en que dentro de poco nos podremos ir de vacaciones. En ese contexto, elegir bien dónde repostar vuelve a ser clave, especialmente cuando el precio del combustible sigue mostrando diferencias entre estaciones así que vamos a ver ahora cuál es el precio de la gasolina para hoy jueves 23 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Sabemos que dentro de la Comunidad de Madrid, los precios pueden variar bastante entre municipios y también como no, dentro de la capital. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña al mirar el panel, puede suponer un ahorro interesante al llenar el depósito completo. Por eso, cada vez más conductores consultan los precios antes de decidir dónde parar. Y como todos los días, también para este jueves 23 de julio, los datos más recientes proceden del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge los precios actualizados comunicados por las propias estaciones de servicio.
Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Según la información disponible a primera hora, las que ahora te mostramos, son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- GALP. Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.564 €/l.
- GALP. Pinto. Carretera M-506, km 24. Precio: 1.569 €/l.
- MEROIL. Moralzarzal. Carretera M-608, km 35,2. Precio: 1.599 €/l.
- GALP. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1.604 €/l.
- GALP. San Sebastián de los Reyes. A-1, km 26,2. Precio: 1.634 €/l.
- GALP. Colmenar Viejo. Paseo de la Ermita de Santa Ana, 2. Precio: 1.649 €/l.
- SHELL. Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: 1.669 €/l.
- GALP. Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: 1.669 €/l.
- GALP. Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.679 €/l.
- GALP. Madrid. Av. de los Poblados. Precio: 1.679 €/l.
- MOEVE. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.698 €/l.
- BP Polígono Rompecubas. Valdemoro. C/ Narciso Monturiol, 32. Precio: 1.699 €/l.
- GALP. Aldea del Fresno. Carretera M-507, km 16,8. Precio: 1.709 €/l.
- Tielmes S.L.. Tielmes. Av. del Ferrocarril, 1. Precio: 1.709 €/l.
- BP Villamanta. Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: 1.715 €/l.
- REPSOL. Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: 1.719 €/l.
- REPSOL. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: 1.725 €/l.
- REPSOL. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: 1.725 €/l.
- REPSOL. Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: 1.729 €/l.
- REPSOL. Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: 1.729 €/l.
- CAMPSA. Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: 1.735 €/l.
- EDV. Miraflores de la Sierra. Carretera M-611, km 7,6. Precio: 1.749 €/l.
- REPSOL. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.762 €/l.
- BLANCO. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.762 €/l.
Gasolina 98
- ALCAMPO. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, A-2, km 34. Precio: 1.619 €/l.
- GALP. Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.674 €/l.
- SHELL. Madrid. C/ Campezo, 7. Precio: 1.729 €/l.
- GALP. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1.744 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.769 €/l.
- CARREFOUR. Alcobendas. A-1, km 14,5. Precio: 1.769 €/l.
- VALDEMORO GALP. Valdemoro. C/ Aguado, 11. Precio: 1.794 €/l.
- GALP. Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.799 €/l.
- CARREFOUR. Alcalá de Henares. Polígono Espartales Sur, C/ Federico García Lorca. Precio: 1.799 €/l.
- SHELL. Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: 1.809 €/l.
- CARREFOUR. Las Rozas de Madrid. Carretera de La Coruña, km 22. Precio: 1.809 €/l.
- REPSOL. Madrid. Paseo de Extremadura, 300. Precio: 1.829 €/l.
- BP APADIS. San Sebastián de los Reyes. Glorieta Antonio Gaudí. Precio: 1.839 €/l.
- REPSOL. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: 1.845 €/l.
- REPSOL. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: 1.845 €/l.
- REPSOL. Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: 1.849 €/l.
- REPSOL. Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: 1.849 €/l.
- GALP. Boadilla del Monte. C/ Condesa de Chinchón, 37. Precio: 1.849 €/l.
- CARREFOUR. Móstoles. Carretera Nacional V, km 19. Precio: 1.849 €/l.
- MOEVE. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.851 €/l.
- BP Villamanta. Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: 1.855 €/l.
- REPSOL. Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: 1.869 €/l.
- CARREFOUR. Pozuelo de Alarcón. C/ Luis Buñuel, 3. Precio: 1.879 €/l.
- CAMPSA. Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: 1.905 €/l.
- EDV. Miraflores de la Sierra. Carretera M-611, km 7,6. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- GALP. Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.549 €/l.
- GALP. Pinto. Carretera M-506, km 24. Precio: 1.594 €/l.
- GALP. Colmenar Viejo. Paseo de la Ermita de Santa Ana, 2. Precio: 1.659 €/l.
- MEROIL. Moralzarzal. Carretera M-608, km 35,2. Precio: 1.679 €/l.
- GALP. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1.694 €/l.
- GALP. San Sebastián de los Reyes. A-1, km 26,2. Precio: 1.704 €/l.
- GALP. Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.739 €/l.
- SHELL. Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: 1.744 €/l.
- Tielmes S.L.. Tielmes. Av. del Ferrocarril, 1. Precio: 1.749 €/l.
- GALP. Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: 1.749 €/l.
- BP Polígono Rompecubas. Valdemoro. C/ Narciso Monturiol, 32. Precio: 1.759 €/l.
- REPSOL. Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: 1.769 €/l.
- MOEVE. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.771 €/l.
- REPSOL. Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: 1.779 €/l.
- GALP. Aldea del Fresno. Carretera M-507, km 16,8. Precio: 1.779 €/l.
- REPSOL. Madrid. Paseo de Extremadura, 300. Precio: 1.779 €/l.
- BP Villamanta. Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: 1.779 €/l.
- GALP. Madrid. Av. de los Poblados. Precio: 1.779 €/l.
- CAMPSA. Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: 1.799 €/l.
- REPSOL. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.792 €/l.
- BLANCO. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.792 €/l.
- REPSOL. Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: 1.809 €/l.
- REPSOL. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: 1.815 €/l.
- REPSOL. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: 1.815 €/l.
- EDV. Miraflores de la Sierra. Carretera M-611, km 7,6. Precio: 1.819 €/l.
Más allá del precio por litro, conviene valorar también el tiempo y la distancia necesarios para llegar a una estación concreta. En ocasiones, optar por una gasolinera cercana, aunque no sea la más barata, puede resultar más práctico que desplazarse varios kilómetros para ahorrar unos céntimos, por lo que si deseas consultar otras estaciones o comprobar cómo evolucionan los precios a lo largo del día, el Geoportal de Gasolineras permite buscar por municipio, comparar carburantes y visualizar todas las opciones disponibles tanto en listado como en mapa como este que te dejamos a continuación a modo de ejemplo.