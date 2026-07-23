Cuando llega el jueves sabemos que este es el día, que marca para muchos el inicio de los planes del fin de semana, y eso se nota también en la carretera. Hay quien aprovecha para adelantar desplazamientos, preparar una escapada o simplemente dejar el depósito listo antes de que aumente el tráfico en los próximos días o también pensando tal vez en que dentro de poco nos podremos ir de vacaciones. En ese contexto, elegir bien dónde repostar vuelve a ser clave, especialmente cuando el precio del combustible sigue mostrando diferencias entre estaciones así que vamos a ver ahora cuál es el precio de la gasolina para hoy jueves 23 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Sabemos que dentro de la Comunidad de Madrid, los precios pueden variar bastante entre municipios y también como no, dentro de la capital. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña al mirar el panel, puede suponer un ahorro interesante al llenar el depósito completo. Por eso, cada vez más conductores consultan los precios antes de decidir dónde parar. Y como todos los días, también para este jueves 23 de julio, los datos más recientes proceden del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge los precios actualizados comunicados por las propias estaciones de servicio.

Precio de la gasolina hoy 23 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según la información disponible a primera hora, las que ahora te mostramos, son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

GALP . Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.564 €/l .

. Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: . GALP . Pinto. Carretera M-506, km 24. Precio: 1.569 €/l .

. Pinto. Carretera M-506, km 24. Precio: . MEROIL . Moralzarzal. Carretera M-608, km 35,2. Precio: 1.599 €/l .

. Moralzarzal. Carretera M-608, km 35,2. Precio: . GALP . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1.604 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: . GALP . San Sebastián de los Reyes. A-1, km 26,2. Precio: 1.634 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. A-1, km 26,2. Precio: . GALP . Colmenar Viejo. Paseo de la Ermita de Santa Ana, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Colmenar Viejo. Paseo de la Ermita de Santa Ana, 2. Precio: . SHELL . Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: 1.669 €/l .

. Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: . GALP . Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: 1.669 €/l .

. Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: . GALP . Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.679 €/l .

. Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: . GALP . Madrid. Av. de los Poblados. Precio: 1.679 €/l .

. Madrid. Av. de los Poblados. Precio: . MOEVE . Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.698 €/l .

. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: . BP Polígono Rompecubas . Valdemoro. C/ Narciso Monturiol, 32. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. C/ Narciso Monturiol, 32. Precio: . GALP . Aldea del Fresno. Carretera M-507, km 16,8. Precio: 1.709 €/l .

. Aldea del Fresno. Carretera M-507, km 16,8. Precio: . Tielmes S.L. . Tielmes. Av. del Ferrocarril, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Tielmes. Av. del Ferrocarril, 1. Precio: . BP Villamanta . Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: 1.715 €/l .

. Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: . REPSOL . Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: . REPSOL . Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: 1.725 €/l .

. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: . REPSOL . Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: 1.725 €/l .

. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: . REPSOL . Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: . REPSOL . Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: 1.729 €/l .

. Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: . CAMPSA . Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: 1.735 €/l .

. Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: . EDV . Miraflores de la Sierra. Carretera M-611, km 7,6. Precio: 1.749 €/l .

. Miraflores de la Sierra. Carretera M-611, km 7,6. Precio: . REPSOL . Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.762 €/l .

. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: . BLANCO. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.762 €/l.

Gasolina 98

ALCAMPO . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, A-2, km 34. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, A-2, km 34. Precio: . GALP . Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.674 €/l .

. Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: . SHELL . Madrid. C/ Campezo, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. C/ Campezo, 7. Precio: . GALP . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1.744 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.769 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . CARREFOUR . Alcobendas. A-1, km 14,5. Precio: 1.769 €/l .

. Alcobendas. A-1, km 14,5. Precio: . VALDEMORO GALP . Valdemoro. C/ Aguado, 11. Precio: 1.794 €/l .

. Valdemoro. C/ Aguado, 11. Precio: . GALP . Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.799 €/l .

. Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: . CARREFOUR . Alcalá de Henares. Polígono Espartales Sur, C/ Federico García Lorca. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono Espartales Sur, C/ Federico García Lorca. Precio: . SHELL . Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: 1.809 €/l .

. Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: . CARREFOUR . Las Rozas de Madrid. Carretera de La Coruña, km 22. Precio: 1.809 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Carretera de La Coruña, km 22. Precio: . REPSOL . Madrid. Paseo de Extremadura, 300. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Paseo de Extremadura, 300. Precio: . BP APADIS . San Sebastián de los Reyes. Glorieta Antonio Gaudí. Precio: 1.839 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Glorieta Antonio Gaudí. Precio: . REPSOL . Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: 1.845 €/l .

. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: . REPSOL . Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: 1.845 €/l .

. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: . REPSOL . Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: . REPSOL . Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: . GALP . Boadilla del Monte. C/ Condesa de Chinchón, 37. Precio: 1.849 €/l .

. Boadilla del Monte. C/ Condesa de Chinchón, 37. Precio: . CARREFOUR . Móstoles. Carretera Nacional V, km 19. Precio: 1.849 €/l .

. Móstoles. Carretera Nacional V, km 19. Precio: . MOEVE . Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.851 €/l .

. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: . BP Villamanta . Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: 1.855 €/l .

. Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: . REPSOL . Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: 1.869 €/l .

. Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: . CARREFOUR . Pozuelo de Alarcón. C/ Luis Buñuel, 3. Precio: 1.879 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. C/ Luis Buñuel, 3. Precio: . CAMPSA . Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: 1.905 €/l .

. Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: . EDV. Miraflores de la Sierra. Carretera M-611, km 7,6. Precio: 1.919 €/l.

Diésel

GALP . Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.549 €/l .

. Villalba de Guadarrama. C/ Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: . GALP . Pinto. Carretera M-506, km 24. Precio: 1.594 €/l .

. Pinto. Carretera M-506, km 24. Precio: . GALP . Colmenar Viejo. Paseo de la Ermita de Santa Ana, 2. Precio: 1.659 €/l .

. Colmenar Viejo. Paseo de la Ermita de Santa Ana, 2. Precio: . MEROIL . Moralzarzal. Carretera M-608, km 35,2. Precio: 1.679 €/l .

. Moralzarzal. Carretera M-608, km 35,2. Precio: . GALP . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: 1.694 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina C/ Ávila. Precio: . GALP . San Sebastián de los Reyes. A-1, km 26,2. Precio: 1.704 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. A-1, km 26,2. Precio: . GALP . Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: 1.739 €/l .

. Majadahonda. C/ Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero. Precio: . SHELL . Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: 1.744 €/l .

. Torres de la Alameda. C/ Madrid, 3 (Polígono Industrial). Precio: . Tielmes S.L. . Tielmes. Av. del Ferrocarril, 1. Precio: 1.749 €/l .

. Tielmes. Av. del Ferrocarril, 1. Precio: . GALP . Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. C/ Luis Sauquillo, 92. Precio: . BP Polígono Rompecubas . Valdemoro. C/ Narciso Monturiol, 32. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. C/ Narciso Monturiol, 32. Precio: . REPSOL . Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. C/ María de Molina, 21. Precio: . MOEVE . Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1.771 €/l .

. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: . REPSOL . Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: 1.779 €/l .

. Las Rozas de Madrid. C/ Copenhague. Precio: . GALP . Aldea del Fresno. Carretera M-507, km 16,8. Precio: 1.779 €/l .

. Aldea del Fresno. Carretera M-507, km 16,8. Precio: . REPSOL . Madrid. Paseo de Extremadura, 300. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Paseo de Extremadura, 300. Precio: . BP Villamanta . Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: 1.779 €/l .

. Villamanta. Carretera M-507, km 6,7. Precio: . GALP . Madrid. Av. de los Poblados. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Av. de los Poblados. Precio: . CAMPSA . Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: 1.799 €/l .

. Fortuna. C/ San Bernardo. Precio: . REPSOL . Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.792 €/l .

. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: . BLANCO . Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: 1.792 €/l .

. Arganda del Rey. Carretera M-832, km 3. Precio: . REPSOL . Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. C/ Cea Bermúdez, 32. Precio: . REPSOL . Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: 1.815 €/l .

. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido derecho). Precio: . REPSOL . Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: 1.815 €/l .

. Madrid. N-IV, km 6,7 (sentido izquierdo). Precio: . EDV. Miraflores de la Sierra. Carretera M-611, km 7,6. Precio: 1.819 €/l.

Más allá del precio por litro, conviene valorar también el tiempo y la distancia necesarios para llegar a una estación concreta. En ocasiones, optar por una gasolinera cercana, aunque no sea la más barata, puede resultar más práctico que desplazarse varios kilómetros para ahorrar unos céntimos, por lo que si deseas consultar otras estaciones o comprobar cómo evolucionan los precios a lo largo del día, el Geoportal de Gasolineras permite buscar por municipio, comparar carburantes y visualizar todas las opciones disponibles tanto en listado como en mapa como este que te dejamos a continuación a modo de ejemplo.