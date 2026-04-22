Llegados al miércoles, muchos ya tienen el coche en marcha desde primera hora ya sea para ir a trabajar o porque precisamente este sea el medio para tu trabajo, de modo que lo de mirar el precio de la gasolina cobra cierta relevancia y más en una ciudad como Madrid. Algo que parece además la norma, si tenemos en cuenta que en los últimos días el coste del combustible está cambiando más de lo normal y eso hace que llenar el depósito ya no sea algo que se haga sin pensar. Detrás está el contexto internacional, con la Guerra de Irán marcando el ritmo del petróleo, y aunque la rebaja del IVA sigue en vigor, no termina de evitar que el precio fluctúe. Por eso, si quieres saber cuánto cuesta hoy la gasolina en Madrid, aquí tienes los datos actualizados a primera hora de este miércoles 22 de abril.

Lo curioso es que no hace falta irse muy lejos para notar diferencias. Entre unas gasolineras y otras puede haber varios céntimos por litro de diferencia, y eso, cuando llenas el depósito, se acaba notando. De hecho, en estas semanas se está viendo algo más de movimiento del habitual: subidas, bajadas puntuales y cambios que hacen que comparar precios antes de repostar tenga más sentido que nunca. Y para estar bien informado, nada como contar con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, así que repasamos cómo está hoy el precio de la gasolina en Madrid y dónde se puede encontrar más barato.

Precio de la gasolina hoy 22 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si quieres ver cuáles son las estaciones de servicio más económicas en Madrid para el día de hoy, estos son los precios actualizados a primera hora de la mañana:

Gasolina 95

Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,325 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,325 €/l Simon Grup – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l

– Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l Ballenoil – Coslada, Av. Jarama – 1,339 €/l

– Coslada, Av. Jarama – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Av. Constitución – 1,339 €/l

– Coslada, Av. Constitución – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Av. San Pablo – 1,339 €/l

– Coslada, Av. San Pablo – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Calle G, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle G, 2 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Cerro del Murmullo – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Cerro del Murmullo – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, C/ Francisca Torres Catalán – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Francisca Torres Catalán – 1,339 €/l Supeco – Madrid, C/ Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Ctra. Vicálvaro estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l

– Madrid, Ctra. Vicálvaro estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Av. del Mayorazgo – 1,339 €/l

– Madrid, Av. del Mayorazgo – 1,339 €/l Petroprix – Madrid, C/ Herce, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, C/ Herce, 41 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Av. del Jarama – 1,339 €/l

– Coslada, Av. del Jarama – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 62 – 1,339 €/l

– Madrid, Avda. Democracia, 62 – 1,339 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, C/ Carretilla la, 36 – 1,359 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, C/ Carretilla la, 36 – 1,359 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, C/ Fundición, 125 – 1,359 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, C/ Fundición, 125 – 1,359 €/l Novel Oil System – Madrid, C/ Pirotecnia, 83 – 1,359 €/l

– Madrid, C/ Pirotecnia, 83 – 1,359 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,369 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Alcobendas, Av. Olímpica – 1,459 €/l

– Alcobendas, Av. Olímpica – 1,459 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,469 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,469 €/l Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l

– Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,489 €/l

– Alcorcón, Av. Europa – 1,489 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,489 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,489 €/l Cepsa – Pinto, C/ Coto de Doñana – 1,519 €/l

– Pinto, C/ Coto de Doñana – 1,519 €/l BP – Alcalá de Henares, N-II km 26 – 1,519 €/l

– Alcalá de Henares, N-II km 26 – 1,519 €/l BP – Alcalá de Henares, M-300 km 26,4 – 1,519 €/l

– Alcalá de Henares, M-300 km 26,4 – 1,519 €/l Cepsa – Madrid, C/ Sierra de la Demanda – 1,529 €/l

– Madrid, C/ Sierra de la Demanda – 1,529 €/l Cepsa – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste – 1,529 €/l

– Madrid, Av. Gran Vía del Sureste – 1,529 €/l Galp – Navalcarnero, Pol. Alparache – 1,529 €/l

– Navalcarnero, Pol. Alparache – 1,529 €/l Cepsa – San Fernando de Henares – 1,549 €/l

– San Fernando de Henares – 1,549 €/l BP – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste – 1,549 €/l

– Madrid, Av. Gran Vía del Sureste – 1,549 €/l Avia – Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,559 €/l

– Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,559 €/l Galp – Alcalá de Henares – 1,559 €/l

– Alcalá de Henares – 1,559 €/l Avia – Alcorcón, M-506 km 4 – 1,559 €/l

– Alcorcón, M-506 km 4 – 1,559 €/l BP – Madrid, C/ Sierra de la Demanda – 1,569 €/l

– Madrid, C/ Sierra de la Demanda – 1,569 €/l Cepsa – Pinto, C/ Arenas – 1,579 €/l

– Pinto, C/ Arenas – 1,579 €/l BP – Pinto, Nassica – 1,579 €/l

– Pinto, Nassica – 1,579 €/l Shell – Ciempozuelos – 1,579 €/l

– Ciempozuelos – 1,579 €/l Shell – Butarque, C/ Marc Gené – 1,579 €/l

– Butarque, C/ Marc Gené – 1,579 €/l Shell – Madrid, C/ Guadalcanal – 1,589 €/l

– Madrid, C/ Guadalcanal – 1,589 €/l BP – El Álamo, M-404 km 4,95 – 1,589 €/l

– El Álamo, M-404 km 4,95 – 1,589 €/l Carrefour – Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,589 €/l

Diésel

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,601 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,601 €/l Lavaplus – Base Aérea, Ctra. de la Base – 1,617 €/l

– Base Aérea, Ctra. de la Base – 1,617 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,617 €/l

– Alcorcón, Av. Europa – 1,617 €/l Lavaplus – Alcorcón, Av. Europa, 15 – 1,617 €/l

– Alcorcón, Av. Europa, 15 – 1,617 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Ctra. de Ajalvir – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, Ctra. de Ajalvir – 1,617 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, C/ Varsovia – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Varsovia – 1,617 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,617 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,617 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,617 €/l Ballenoil – Talamanca de Jarama, Av. de la Chopera – 1,619 €/l

– Talamanca de Jarama, Av. de la Chopera – 1,619 €/l Ballenoil – Talamanca de Jarama, M-103 km 34,5 – 1,619 €/l

– Talamanca de Jarama, M-103 km 34,5 – 1,619 €/l Ballenoil – Griñón, Av. Humanes – 1,625 €/l

– Griñón, Av. Humanes – 1,625 €/l Plenergy – Leganés, C/ Aluminio, 8 – 1,635 €/l

– Leganés, C/ Aluminio, 8 – 1,635 €/l Cepsa – Móstoles, C/ E, 12 – 1,639 €/l

– Móstoles, C/ E, 12 – 1,639 €/l Plenergy – Alcalá de Henares, Av. Madrid, 60 – 1,639 €/l

– Alcalá de Henares, Av. Madrid, 60 – 1,639 €/l Plenergy – San Lorenzo de El Escorial, Ctra. Guadarrama – 1,639 €/l

– San Lorenzo de El Escorial, Ctra. Guadarrama – 1,639 €/l Alcampo – Alcobendas, Av. Olímpica – 1,639 €/l

– Alcobendas, Av. Olímpica – 1,639 €/l Plenergy – El Escorial, C/ Estación – 1,639 €/l

– El Escorial, C/ Estación – 1,639 €/l Plenergy – Ajalvir, Camino Torrejón – 1,639 €/l

– Ajalvir, Camino Torrejón – 1,639 €/l Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,645 €/l

– Madrid, C/ José Paulete – 1,645 €/l Ballenoil – Parla, C/ Toledo – 1,645 €/l

– Parla, C/ Toledo – 1,645 €/l Ballenoil – Fuenlabrada, C/ Constitución – 1,645 €/l

– Fuenlabrada, C/ Constitución – 1,645 €/l Petroprix – Fuenlabrada, Av. Cantueña – 1,645 €/l

– Fuenlabrada, Av. Cantueña – 1,645 €/l Petroprix – Fuenlabrada, C/ Constitución, 100 – 1,645 €/l

– Fuenlabrada, C/ Constitución, 100 – 1,645 €/l Petroprix – Parla, Av. Ronda – 1,645 €/l

– Parla, Av. Ronda – 1,645 €/l Plenergy – Parla, C/ Nantes – 1,645 €/l

Mapa del Geoportal para localizar las gasolineras más baratas

Con estos datos que acabamos de ver, ya puedes hacerte una idea de cómo está el precio hoy, pero si quieres afinar un poco más o mirar otras zonas, lo más útil sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver todas las estaciones de servicio cercanas, comparar precios en tiempo real y filtrar según el tipo de combustible o el municipio.

Es especialmente práctico si no quieres desviarte demasiado de tu ruta, porque en un vistazo puedes ver qué opciones tienes cerca y cuál te sale mejor. Además, los precios se actualizan con bastante frecuencia, así que conviene echarle un ojo justo antes de repostar. Como ejemplo, te dejamos cómo se ve ese mapa para Madrid en el portal, pero también lo puedes ver todo como un listado o ampliar y verlo con más detalle, la zona que te interesa.