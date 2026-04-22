Precio de la gasolina hoy 22 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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Llegados al miércoles, muchos ya tienen el coche en marcha desde primera hora ya sea para ir a trabajar o porque precisamente este sea el medio para tu trabajo, de modo que lo de mirar el precio de la gasolina cobra cierta relevancia y más en una ciudad como Madrid. Algo que parece además la norma, si tenemos en cuenta que en los últimos días el coste del combustible está cambiando más de lo normal y eso hace que llenar el depósito ya no sea algo que se haga sin pensar. Detrás está el contexto internacional, con la Guerra de Irán marcando el ritmo del petróleo, y aunque la rebaja del IVA sigue en vigor, no termina de evitar que el precio fluctúe. Por eso, si quieres saber cuánto cuesta hoy la gasolina en Madrid, aquí tienes los datos actualizados a primera hora de este miércoles 22 de abril.
Lo curioso es que no hace falta irse muy lejos para notar diferencias. Entre unas gasolineras y otras puede haber varios céntimos por litro de diferencia, y eso, cuando llenas el depósito, se acaba notando. De hecho, en estas semanas se está viendo algo más de movimiento del habitual: subidas, bajadas puntuales y cambios que hacen que comparar precios antes de repostar tenga más sentido que nunca. Y para estar bien informado, nada como contar con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, así que repasamos cómo está hoy el precio de la gasolina en Madrid y dónde se puede encontrar más barato.
Precio de la gasolina hoy 22 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Si quieres ver cuáles son las estaciones de servicio más económicas en Madrid para el día de hoy, estos son los precios actualizados a primera hora de la mañana:
Gasolina 95
- Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,325 €/l
- Simon Grup – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l
- Ballenoil – Coslada, Av. Jarama – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo – 1,339 €/l
- Plenergy – Madrid, Ctra. Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l
- Ballenoil – Coslada, Av. Constitución – 1,339 €/l
- Plenergy – Coslada, Av. San Pablo – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, Calle G, 2 – 1,339 €/l
- Plenergy – Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22 – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, C/ Cerro del Murmullo – 1,339 €/l
- Plenergy – Madrid, Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, C/ Francisca Torres Catalán – 1,339 €/l
- Supeco – Madrid, C/ Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l
- Plenergy – Madrid, Ctra. Vicálvaro estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l
- Plenergy – Madrid, Av. del Mayorazgo – 1,339 €/l
- Petroprix – Madrid, C/ Herce, 41 – 1,339 €/l
- Plenergy – Coslada, Av. del Jarama – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,339 €/l
- Ballenoil – Madrid, Avda. Democracia, 62 – 1,339 €/l
- Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, C/ Carretilla la, 36 – 1,359 €/l
- Plenergy – Rivas-Vaciamadrid, C/ Fundición, 125 – 1,359 €/l
- Novel Oil System – Madrid, C/ Pirotecnia, 83 – 1,359 €/l
- Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,369 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Alcobendas, Av. Olímpica – 1,459 €/l
- Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,469 €/l
- Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l
- Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,489 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l
- Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,489 €/l
- Cepsa – Pinto, C/ Coto de Doñana – 1,519 €/l
- BP – Alcalá de Henares, N-II km 26 – 1,519 €/l
- BP – Alcalá de Henares, M-300 km 26,4 – 1,519 €/l
- Cepsa – Madrid, C/ Sierra de la Demanda – 1,529 €/l
- Cepsa – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste – 1,529 €/l
- Galp – Navalcarnero, Pol. Alparache – 1,529 €/l
- Cepsa – San Fernando de Henares – 1,549 €/l
- BP – Madrid, Av. Gran Vía del Sureste – 1,549 €/l
- Avia – Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,559 €/l
- Galp – Alcalá de Henares – 1,559 €/l
- Avia – Alcorcón, M-506 km 4 – 1,559 €/l
- BP – Madrid, C/ Sierra de la Demanda – 1,569 €/l
- Cepsa – Pinto, C/ Arenas – 1,579 €/l
- BP – Pinto, Nassica – 1,579 €/l
- Shell – Ciempozuelos – 1,579 €/l
- Shell – Butarque, C/ Marc Gené – 1,579 €/l
- Shell – Madrid, C/ Guadalcanal – 1,589 €/l
- BP – El Álamo, M-404 km 4,95 – 1,589 €/l
- Carrefour – Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,589 €/l
Diésel
- Alcampo – Torrejón de Ardoz, Ctra. Loeches km 12,5 – 1,601 €/l
- Lavaplus – Base Aérea, Ctra. de la Base – 1,617 €/l
- Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,617 €/l
- Lavaplus – Alcorcón, Av. Europa, 15 – 1,617 €/l
- Lavaplus – Alcalá de Henares, Ctra. de Ajalvir – 1,617 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares, C/ Varsovia – 1,617 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,617 €/l
- Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,617 €/l
- Ballenoil – Talamanca de Jarama, Av. de la Chopera – 1,619 €/l
- Ballenoil – Talamanca de Jarama, M-103 km 34,5 – 1,619 €/l
- Ballenoil – Griñón, Av. Humanes – 1,625 €/l
- Plenergy – Leganés, C/ Aluminio, 8 – 1,635 €/l
- Cepsa – Móstoles, C/ E, 12 – 1,639 €/l
- Plenergy – Alcalá de Henares, Av. Madrid, 60 – 1,639 €/l
- Plenergy – San Lorenzo de El Escorial, Ctra. Guadarrama – 1,639 €/l
- Alcampo – Alcobendas, Av. Olímpica – 1,639 €/l
- Plenergy – El Escorial, C/ Estación – 1,639 €/l
- Plenergy – Ajalvir, Camino Torrejón – 1,639 €/l
- Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,645 €/l
- Ballenoil – Parla, C/ Toledo – 1,645 €/l
- Ballenoil – Fuenlabrada, C/ Constitución – 1,645 €/l
- Petroprix – Fuenlabrada, Av. Cantueña – 1,645 €/l
- Petroprix – Fuenlabrada, C/ Constitución, 100 – 1,645 €/l
- Petroprix – Parla, Av. Ronda – 1,645 €/l
- Plenergy – Parla, C/ Nantes – 1,645 €/l
Mapa del Geoportal para localizar las gasolineras más baratas
Con estos datos que acabamos de ver, ya puedes hacerte una idea de cómo está el precio hoy, pero si quieres afinar un poco más o mirar otras zonas, lo más útil sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver todas las estaciones de servicio cercanas, comparar precios en tiempo real y filtrar según el tipo de combustible o el municipio.
Es especialmente práctico si no quieres desviarte demasiado de tu ruta, porque en un vistazo puedes ver qué opciones tienes cerca y cuál te sale mejor. Además, los precios se actualizan con bastante frecuencia, así que conviene echarle un ojo justo antes de repostar. Como ejemplo, te dejamos cómo se ve ese mapa para Madrid en el portal, pero también lo puedes ver todo como un listado o ampliar y verlo con más detalle, la zona que te interesa.