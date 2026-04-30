El plan madre e hija que está sustituyendo a los regalos de siempre por el Día de la Madre en Madrid

Se acerca el Día de la Madre y el mejor plan para disfrutar de esta fecha tan señalada en Madrid es una masterclass de cocina italiana. Este curso tendrá lugar el jueves 7 de mayo, de 18:30 a 21:30 horas, en la escuela de cocina Alambique. Es una propuesta creada por Vittorio y Riccardo Figurato, hermanos y fundadores de Fratelli Figurato, que estarán acompañados por su familia.

Se trata de una experiencia diferente, centrada en la cocina, pensada para compartir tiempo de calidad con tu madre mientras descubrís recetas e historias ligadas a la familia Figurato. También participará Marilena como invitada especial, aportando su experiencia y su historia culinaria. El taller está dedicado a la pasta fresca del sur de Italia, uno de los pilares fundamentales de su cocina.

El mejor plan en Madrid para el Día de la Madre

«Un taller participativo pensado para los amantes de la cocina italiana y, en particular, de las recetas familiares que pasan de generación en generación. La pasta fresca forma parte esencial de la cocina del sur de Italia y se elabora a partir de ingredientes sencillos como sémola, harina 00, huevos y agua, según la receta y el formato. Su textura, su carácter artesanal y su capacidad de recoger cada salsa la convierten en una de las expresiones más auténticas de la gastronomía italiana».

En la clase se explorarán distintos tipos de pasta fresca del sur de Italia, sus masas, sus formas y su importancia dentro de la cultura gastronómica italiana, elaborando algunas de las recetas familiares más representativas. La sesión será guiada por Vittorio y Riccardo Figurato, de Fratelli Figurato, junto a mamma Marilena y papà Guglielmo. Se trata de una clase especial, basada en el recetario familiar, en la que se compartirán no sólo técnicas y elaboraciones, sino también una forma de entender la cocina: desde la pasta fresca hecha a mano hasta la salsa de tomate tradicional elaborada por Guglielmo, una preparación que representa el alma del sur de Italia y el corazón de la familia.

El menú del curso se compone de distintas masas y formatos de pasta fresca del sur de Italia y sus salsas y tiramisú:

Salsa de tomate según la receta de Guglielmo

Gnocchi di patate alla Sorrentina

Orecchiette pugliesi con salsa de pomodoro e cacioricotta

Ravioli di ricotta e spinaci al sugo

Versión especial del tiramisù clásico de nuestra madre Marilena

El contenido del curso es muy interesante: elaboración de masa de pasta desde cero (hidratación, amasado, reposo); diferencias entre formatos tradicionales como orecchiette, ravioli y gnocchi; técnicas manuales de elaboración sin maquinaria; control de la textura de la masa (elasticidad, firmeza y cocción); construcción de una salsa de tomate auténtica (pomodoro); equilibrio entre acidez, dulzor y concentración; importancia del producto y los tiempos de cocción; elaboración de rellenos; preparación de un auténtico tiramisú como cierre de la experiencia.

El precio de este plan para celebrar el Día de la Madre es de 75 € por persona y puedes apuntarte en la web de la escuela.

Cómo llegar a Alambique

Para llegar a Alambique en bus, tienes varias líneas que paran cerca de zonas como Callao, Plaza de Santo Domingo, Ópera, Sol o Plaza de España, con líneas como la 133, 146, 147, 2, 500, 17, 3, 32, 52 o 44. En metro, las estaciones más cercanas son Ópera (L5 y R), Callao (L3 y L5), Sol (L1, L2 y L3) y Santo Domingo (L2, L3, L5 y L10). También puedes llegar en tren de cercanías hasta Sol (línea C4). Si prefieres ir en coche, hay varios aparcamientos cercanos como el Parking Palacio de los Duques en Cuesta de Santo Domingo 5.

Vittorio y Riccardo Figurato

Vittorio y Riccardo Figurato llegaron a España en 2017 con el objetivo de llevar la tradición culinaria del sur de Italia a la capital, y desde entonces, han inaugurado tres locales. Cuentan con una Pizzeria especializada en pizzas napolitanas, una Trattoria Popolare donde se puede degustar la mejor pizza napolitana y pasta fresca «fatta a mano», y con una Pizzeria Friggitoria que ofrece pizzas napolitanas y el auténtico street food napolitano: la fritura. En 2020, la prestigiosa guía 50 Top Pizza los nombró la «Mejor pizzería de España».

La sección de antipasti de Pizzeria Friggitoria incluye los clásicos entrantes de una pizzería napolitana: supplì al telefono, bolitas de arroz con salsa de tomate y un toque de carne con mozzarella; crocché di patate, croquetas de patata con provola ahumada, perejil y pimienta negra; montanarina con pomodoro, parmigiano e basilico, masa de pizza frita con tomate, parmesano y albahaca; prosciutto e mozzarella con Prosciutto di Parma DOP, fiordilatte y albahaca; patatine fritte con cacio, pepe e limone; y bruschette al pomodoro con pan casero, tomate datterini, ajo y albahaca.

Mientras, las pizzas incluyen recetas clásicas y especiales del sur de Italia: Margherita clásica, Bufalina con mozzarella de búfala, Capricciosa con embutidos y verduras, Wurstel e patatine, La Provola e Pepe, O’ Marenariello con anchoas, O’ Ripien (calzone napoletano) o Il Pallone di Maradona con ricotta y cicoli, entre otras.