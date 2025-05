Nuevo ridículo de Maroto: confunde Montecarmelo (Madrid) con Montecarlo (Mónaco) al atacar a Almeida

Reyes Maroto ha ido a por lana y ha salido trasquilada. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha atacado a José Luis Martínez-Almeida, pero ha dado un nuevo patinazo con su crítica (y no menor). La socialista que aspiró a gobernar en Madrid ha confundido Montecarmelo, ubicado en la capital, con… Montecarlo, que le queda algo más lejos, en Mónaco.

La candidata socialista a la Alcaldía no podría argumentar, en este caso, que se ha tratado de un lapsus, dado que la confusión no se ha producido durante ningún discurso oral, sino por escrito. Un escrito que ha podido leer antes de publicarlo y después: o no lo ha hecho o lo ha hecho y no ha detectado su error. Podría haberlo corregido de inmediato si se hubiera tratado de un traspié.

Maroto ha intentado afear a Almeida su presencia en el acto del 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y ha hecho especial hincapié en que el alcalde del PP coincidió allí con Isabel Díaz Ayuso (algo lógico). Al tiempo que le ha echado esto en cara, se ha mostrado orgullosa de sí misma por estar «luchando» por los madrileños mientras el primer edil se encontraba en la Puerta del Sol.

El problema ha sido que Reyes Maroto ha transmitido la sensación de no conocer la ciudad que aspira a gobernar, dado el gazapo. «Mientras Almeida está en el mitin pasado por agua del PP de Ayuso, me reúno con los vecinos de Montecarlo que continúan luchando por la reubicación del cantón a una zona industrial», ha escrito en X.

Además, a esas palabras ha añadido un dardo más para el alcalde de Madrid: «El alcalde cada vez está más alejado de los problemas de su ciudad», ha finalizado el mensaje, en el que ha parecido que la que está alejada de su ciudad es Reyes Maroto.

El texto no se ha editado y el aludido ha podido responder. José Luis Martínez-Almeida le ha contestado con un zasca que ha resonado más allá de las fronteras madrileñas: «Montecarlo, uno de los 25 distritos para Reyes Maroto». El alcalde ha acompañado su mensaje con una foto de Montecarlo para que la socialista pueda identificarlo y salga de su error (a menos que piense que Madrid tiene mar). Finalmente, Maroto ha culpado al «corrector» de lo que ha sido un «error».