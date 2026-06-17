Noche de San Juan 2026 en Madrid: hogueras, qué día es, cómo se celebra y dónde es

Cuando se habla de la Noche de San Juan solemos pensar directamente en la playa, el fuego junto al mar y a gente saltando la olas a medianoche. En Madrid sin embargo, no hay nada de eso, pero eso no quiere decir que la noche del 23 de junio no siga teniendo algo especial. De hecho cada año, cuando se acerca esta fecha, comienzan a aparecer planes en barrios y municipios donde el fuego vuelve a ser protagonista en toda la comunidad madrileña.

En 2026 se celebrará la noche del martes 23 de junio hasta la madrugada del día 24. No será festivo en la Comunidad de Madrid, así que muchos lo vivirán sabiendo que al día siguiente toca madrugar, pero de todos modos eso no suele frenar demasiado a quien tiene ganas de salir un rato y ver alguna hoguera porque además la de San Juan, es una noche que muchos relacionan con celebrar también la llegada del verano. De este modo, la ciudad no se transforma como en zonas de costa, pero sí que se nota algo especial en el ambiente. Sobre todo en parques, recintos feriales o plazas donde se organizan actividades sencillas, conciertos o encuentros vecinales que acaban girando alrededor del mismo momento y que es el encendido del fuego.

Qué se hace en la noche de San Juan

No todo el mundo vive San Juan de la misma manera. Hay quien sigue los rituales casi al pie de la letra y quien simplemente queda con amigos y se acerca a ver el ambiente. Pero si de tradiciones se trata, una de las costumbres que más se repite es la de escribir algo en un papel y quemarlo. A veces son deseos, otras veces cosas que se quieren dejar atrás.

También están los saltos sobre la hoguera. No en todos los sitios se permite hacerlo, sobre todo por seguridad, pero la tradición sigue ahí. Siempre hay alguien que recuerda que hay que saltar tres veces, si queremos tener suerte y dejar atrás malos momentos. Hay quien dice en cambio que la hoguera de San Juan se debe saltar siete veces porque de este modo atraes la buena suerte y alejas los malos espíritus ya que se relaciona el siete con el número perfecto, y de ahí que se quiera decir que es el que da suerte. También se dice que nueve son los saltos o que es sólo uno. Al final, depende mucho de cada lugar o incluso de cada persona.

Luego está la parte más sencilla, que muchas veces es la que más pesa y es la música, gente en la calle, puestos, algo de comida y grupos que se juntan sin más. En algunos barrios aparece la queimada, sobre todo donde hay tradición gallega, y suele convertirse en uno de los momentos más curiosos de la noche.

Hogueras de San Juan 2026 en Madrid

Dentro de Madrid capital hay varios puntos donde se concentra el ambiente. Uno de los más conocidos es el distrito de Retiro, donde las fiestas de San Juan se celebran en el Parque de Roma entre el 21 y el 23 de junio. Durante esos días hay conciertos, actividades y mercadillos, y la noche del 23 se enciende la hoguera principal, que suele reunir a bastante gente.

En Ciudad Lineal también se mantiene una de las celebraciones más habituales. Los barrios de San Juan Bautista, San Pascual y Concepción organizan actividades durante varios días y terminan con hogueras en espacios habilitados. Es una fiesta bastante de barrio, con ambiente familiar y propuestas sencillas.

Vicálvaro sigue una línea parecida. Allí la organización corre más a cargo de asociaciones vecinales y la jornada del 23 de junio combina actividades para niños durante el día con la hoguera a medianoche, que acaba siendo el punto de encuentro.

Otra opción diferente es la verbena que organiza el Cercle Català de Madrid el mismo 23 de junio. Es más corta y más concreta, pero tiene su propio ambiente, con coca de Sant Joan, cava y un formato que recuerda más a lo que se hace en Cataluña.

Y si lo que se busca es algo más grande, muchos miran directamente fuera de la capital. Alcobendas suele ser uno de los lugares más concurridos, con una celebración que mezcla talleres, música y una hoguera bastante visible. Antes del encendido se organiza también la queimada, que atrae a bastante gente. Alcorcón por su parte, prepara su propia programación en el entorno del Auditorio Paco de Lucía, con actividades que empiezan días antes y terminan la noche del 23 con el encendido del fuego. Y San Sebastián de los Reyes también reúne a bastante público en el Parque de la Marina, donde se combinan actuaciones, actividades infantiles y el momento de la hoguera.

Otros municipios como Leganés, Tres Cantos o Alcalá de Henares también organizan actos, aunque con formatos distintos. Algunos apuestan más por la música, otros por actividades familiares, pero todos mantienen el mismo cierre: el fuego como punto central. Y por último Brunete, se desmarca un poco con su carrera nocturna de MTB esa misma noche, que ofrece un plan diferente para quien prefiera algo más activo.