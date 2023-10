Más Madrid, la formación liderada por Mónica García, acusa de «machista» al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque pocas mujeres pasan las pruebas físicas de bomberos en la Comunidad de Madrid. En concreto, la diputada y portavoz de Mujer de la formación, Loreto Arenillas, ha afirmado que el Ejecutivo está «ejerciendo discriminación machista en el Cuerpo de Bomberos».

Para Arenillas, el hecho de que en 2022 de las más de 1.600 personas que se presentaron a las pruebas sólo 31 fueran mujeres prueba que estas no se presentan porque «es imposible superarlas».

«Que una mujer no pueda acceder a un puesto de trabajo por ser mujer tiene un nombre que es discriminación machista y ustedes están ejerciendo discriminación machista en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid», esgrimió en el último Pleno de la Asamblea de Madrid la diputada de Más Madrid.

«Y como esta discriminación no les parecía suficiente parece que en las próximas convocatorias van a endurecer las pruebas físicas que son aquellas en las que los hombres obtienen mejores resultados», agregó.

Tras los expuesto, Arenillas esgrimió que si el Gobierno va a hacer las pruebas «más discriminatorias» y van a seguir dando «respuestas vergonzosas a las aspirantes a bomberas» desde Más Madrid van a «denunciarlo».

«Vamos a denunciar que se están saltando la Ley de Igualdad de Empleo Púbblico entre hombres y mujeres. Vamos a denunciar que su Gobierno no quiere mujeres en el Cuerpo de Bomberos y vamos a denunciar que desarrollan pruebas desde una perspectiva machista», lanzó.

Unas acusaciones a las que el consejero de Medioambiente, Agricultura e Interio, Carlos Novillo, respondió con contundencia recordándole a la diputada que la Comunidad de Madrid «garantiza en todos sus procesos de selección los principios de igualdad, mérito y capacidad de los ciudadanos en el acceso a la función pública y garantizando la igualdad de oportunidades y respetando, por supuesto, los criterios técnicos que definen los contenidos adecuados a las funciones y tareas a desarrollar de los funcionarios».

Además, Novillo recordó a la diputada de Más Madrid que en diversos ayuntamientos donde su partido tienen responsabilidades de Gobierno no hay ningún bombero mujer trabajando mienras que en Alcorcón, por ejemplo, hay una que entró en el cuerpo muncipal de bomberos en una convocatoria en la que el propio consejero elaboró las bases. «No me de lecciones», le espetó.

«Para disponer de un cuerpo de bomberos y dentro del mismo de la especialidad de bombero especialista de intervención directa en siniestro y con el obejtivo de velar por la seguridad de los ciudadanos y de los propios bomberos es necesario establecer un elevado nivel de exigencia en las pruebas físicas para todos los aspirantes», explicó el consejero.

«Los criterios que utilizamos son totalmente objetivos y científicos, detrás de la baremación de las pruebas están los registros de la asociación internacional de federaciones de atletismo, el trabajo de nuestros técnicos y especialistas deportivos, los estudios del servicio médicos del Cuerpo de Bomberos y el diálogo con el perdonal y, por supuesto, con los representantes de los trabajadores. De esa labor conjunta de expertos salen criterios objetivos de acceso que garantizan el futuro ejercicio de la profesión en la mejor condición posible», señaló.

Al mismo tiempo, indicó que del conjunto de criterios de esos expertos y teniendo en cuenta «las plusmarcas mundiales de referencia» salen también «las bonificaciones para las mujeres». «Queremos atraer, por supuesto, a las mujeres a la profesión, por ello, en los últimos años se han adaptado las marcas mínimas exigidas para las pruebas físicas y se han establecido por encima porcentajes correctores de bonificación para las mujeres», apostilló, antes de recordar que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid cuenta con más porcentaje de mujeres que muchos otros de todo el mundo.