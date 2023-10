Javier Guardiola, el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid denunciado por otra militante socialista por una supuesta agresión sexual, no ha aparecido en dos de las tres comisiones en la Cámara autonómica en las que tiene participación y, en una de ellas, mandó a una persona sustituta.

Tal y como consta en el documento oficial que firma un letrado de la Asamblea de Madrid para dar fe de la asistencia de diputados, Javier Guardiola mandó a Isabel Sofía Cadórniga Varela en sustitución para la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, celebrada el pasado día 3 de octubre de 2023, en la que es portavoz adjunto.

Guardiola tampoco asistió a la Comisión de Turismo y Deporte, en la que es vocal, que se celebró el pasado 4 de octubre. Por el PSOE asistieron las diputadas María del Mar Espinar Mesa-Moles y Manuela Villa Acosta.

A la única comisión que sí ha acudido Javier Guardiola desde que el pasado 22 de septiembre se confirmara que una jueza está investigando la comisión de un presunto delito de agresión sexual por parte del diputado autonómico, es a la de Digitalización, que se celebró el 3 de octubre.

El diputado sí acudió el pasado 5 de octubre al primer pleno que se celebraba tras el estallido de la noticia, aunque no formuló ninguna pregunta ni hizo ninguna intervención.

Según avanzó ese día el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, a preguntas de OKDIARIO, el diputado será expulsado del partido si la causa termina en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por el momento, la juez Rosa María Freire, del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, se encuentra investigando la denuncia interpuesta por una militante socialista de 27 años el pasado mes de abril.

La joven prestó declaración la pasada semana para ratificar punto por punto su versión de los hechos, tal y como publicó OKDIARIO. La denunciante afirmó que, por consejo médico, tras un episodio de consumo excesivo de medicamentos no debía pasar la noche en su casa sola. Por eso acudió a la vivienda de Javier Guardiola junto a otro amigo. «Recuerdo entrar en su habitación, luego me tocó el clítoris y lo siguiente que recuerdo es estar haciéndole una felación. Yo estaba bajo los efectos de la medicación», comentó la víctima en los juzgados de Plaza Castilla.

Durante más de una hora, la chica hizo un gran esfuerzo para relatar los hechos que recuerda. «Yo estaba ahí físicamente, pero era como si no estaba. Tomé muchos medicamentos ese día», indica esta ex trabajadora del PSOE de Madrid. A pesar de que estaba tomando Lorazepam recuerda algunos instantes de una relación sexual que, según denuncia, no fue consentida: «Me sentí violada. No fuimos novios ni tuvimos otras relaciones íntimas, excepto esa vez que me agredió».

«Recuerdo que él estaba a la izquierda de la cama y yo a la derecha. Pero luego de repente habíamos cambiado de sitio», expone. Apunta que el socialista le dejó «ropa para dormir», pero enfatiza que «luego, de repente, estábamos en ropa interior». Recuerda cuando entraron en la habitación y después «me metió su mano dentro de las bragas y me tocó el clítoris. Y lo siguiente que recuerdo es que le estaba haciendo una felación», narra en total sintonía con la denuncia contra el diputado del PSOE Javier Guardiola que puso en abril ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.