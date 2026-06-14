El Gobierno socialista de Getafe tramita mal las ayudas al alquiler y dejará a sus vecinos sin ellas durante 18 meses

El Ayuntamiento de Getafe lanzó en junio de 2025 su primera convocatoria de ayudas municipales al alquiler. Un error en las bases, detectado seis meses después y corregido otros seis meses más tarde, obliga ahora a empezar de cero. Los vecinos beneficiarios no cobrarán hasta finales de 2026 por culpa de la mala gestión del Gobierno socialista del municipio.

Un informe del gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) detectó la existencia de un error técnico en las bases de la convocatoria que podría haber dejado fuera a vecinos que cumplían con el espíritu de la misma.

El problema, sin embargo, no fue resuelto con celeridad. Según la cronología que maneja la oposición, el error fue identificado en diciembre de 2025, seis meses después de que la Junta de Gobierno aprobara las bases en mayo de ese año. Pero la modificación de dichas bases no llegó a la Junta de Gobierno hasta el 27 de mayo de 2026, otros seis meses después. El resultado: una convocatoria paralizada durante un año entero, con los beneficiarios a la espera y el dinero sin repartir.

El propio Ayuntamiento ha admitido que la modificación de las bases no afecta a las solicitudes ya presentadas, por lo que ningún vecino tendrá que repetir el trámite. El Gobierno municipal ha anunciado que este lunes se publicará la nueva convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y que el martes se abrirá un plazo de un mes para que más solicitantes puedan sumarse al proceso.

Las fuentes municipales han enmarcado el episodio no como un error, sino como una «ampliación de plazo» destinada a dar cabida a todos los vecinos que solicitaron las ayudas bajo unas condiciones que consideraron demasiado exigentes.

Esa versión no convence a la oposición. El portavoz del PP en Getafe, Antonio José Mesa, ha denunciado públicamente la situación y ha anunciado que llevará el asunto al Pleno del lunes para exigir explicaciones, solicitando además a la alcaldesa que «tramite las subvenciones de forma urgente» e informe de las medidas adoptadas para agilizar su resolución.

El episodio pone en cuestión la capacidad gestora del tripartito que gobierna Getafe —integrado por PSOE, Más Madrid y Podemos— en una de las materias más sensibles para los ciudadanos. La convocatoria contaba con una dotación presupuestaria de 250.000 euros y fue presentada como una apuesta pionera en el municipio. Con el relanzamiento del proceso, los beneficiarios no cobrarán antes de finales de 2026, lo que supone que habrán esperado más de 18 meses desde que se abrió la primera solicitud.