El Gobierno comunista de Rivas gasta 300.000 € anuales en privatizar la seguridad de 5 edificios públicos

El Ayuntamiento de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, ha entregado a una multinacional británica el control de accesos de cinco instalaciones públicas que hasta ahora custodiaban trabajadores municipales. El mismo Gobierno que lleva tres décadas defendiendo lo público frente a la privatización ha decidido que la seguridad de estos centros municipales la gestione una empresa externa. El coste: 300.000 euros anuales de dinero público.

La empresa adjudicataria es MITIE Facilities Services S.A.U., filial española de MITIE Group, multinacional con sede en Londres, cotizada en la Bolsa londinense y con presencia en más de 30 países. El contrato, firmado el 1 de junio de 2026 por la alcaldesa Aida Castillejo, tiene una duración de un año prorrogable hasta cinco y un importe total de 359.811 euros IVA incluido.

Las cinco instalaciones que pasan a manos privadas son el Centro de Mayores El Parque, el Parque del Sureste, la Futura Escuela de Música, el Auditorio Pilar Bardem y varias bibliotecas municipales en períodos especiales. Todas ellas compartían hasta ahora un denominador común: su seguridad y control de acceso lo ejercía personal propio del ayuntamiento, empleados públicos en plantilla municipal.

La decisión no es nueva en Rivas. El servicio de control de accesos en edificios municipales lleva externalizándose desde hace años, cubriendo instalaciones como el Centro de Iniciativas Empresariales, el IFIE Marcelino Camacho o el Centro Cultural Federico García Lorca. El contrato anterior, adjudicado en 2024 a Osventos Innovación en Servizos, una pequeña empresa gallega, cubría nueve instalaciones. El nuevo contrato con MITIE amplía ese perímetro a catorce, incorporando las cinco instalaciones que antes dependían de personal municipal.

Lo que hace llamativo el caso no es solo la externalización, sino quién la firma. Rivas-Vaciamadrid es el único municipio de la Comunidad de Madrid gobernado de forma ininterrumpida por la izquierda desde 1991. Su actual alcaldesa, Aida Castillejo, de IU, llegó al cargo en julio de 2022 tras la renuncia voluntaria de Pedro del Cura, quien cumplió su compromiso público de no superar ocho años en el puesto.

Castillejo fue reelegida en 2023 con el apoyo del PSOE. Bajo su mandato, el ayuntamiento que más ha presumido de defender lo público en Madrid ha decidido que la seguridad del Centro de Mayores, el Auditorio y las bibliotecas la gestione una multinacional extranjera.

El proceso de licitación fue competitivo: siete empresas presentaron oferta, y MITIE ganó con una bajada del 3,91% sobre el precio base. El contrato lo firmó por parte de la multinacional María del Val Fernández Librero, representante legal de MITIE en España.

La firma de este contrato de privatización es sólo un punto más de un Gobierno de Izquierda Unida que no cumple en privado con lo que promueve en público.