F1 en Madrid: todos los planes para vivir el Gran Premio aunque no tengas entrada

Madrid se prepara para recibir este fin de semana a la Fórmula 1, 45 años después de la última carrera celebrada en la capital. La llegada del Gran Premio de España al nuevo circuito de Madring no solo cambiará durante unos días la movilidad de la ciudad, con importantes cortes de tráfico y previsibles atascos, sino que también ha transformado sus calles, plazas y algunos de sus espacios más emblemáticos.

La capital se ha volcado con el regreso de la máxima competición del automovilismo y son muchos los eventos que se han organizado alrededor de la carrera. De esta forma, no solo quienes tengan una entrada para acceder al circuito podrán disfrutar del ambiente de la F1. Exposiciones, simuladores, exhibiciones de monoplazas, experiencias de las escuderías, carreras populares y propuestas gratuitas permitirán a los madrileños y visitantes acercarse al mundo del motor.

F1 Paddock Club y The Coffee Party se unen para dar el pistoletazo de salida

Entre las propuestas que se han organizado para celebrar la llegada de la Fórmula 1 a Madrid se encuentra F1 Paddock Club x The Coffee Party, una experiencia que tendrá lugar el viernes 11 de septiembre en Acid Bakehouse.

La cita pretende trasladar parte del ambiente del paddock a la ciudad y servirá como uno de los primeros encuentros del fin de semana de competición. La propuesta combinará café de especialidad, música y cultura urbana, con un DJ invitado que pondrá la banda sonora al encuentro.

La experiencia comenzará a las 10:30 horas y se prolongará hasta las 15:00 horas y estará inspirada en la velocidad, el estilo y el espectáculo que acompañan al regreso de la Fórmula 1 a Madrid.

Además del café y el matcha, el encuentro contará con comida, una muestra de productos de una edición limitada vinculada al F1 Paddock Club y elementos diseñados específicamente para la ocasión.

Fórmula 1, moda y cultura urbana de la mano de Pompeii

La llegada de la competición también se ha trasladado al mundo de la moda. Fórmula 1 y la firma madrileña Pompeii han creado su primera colección conjunta, una cápsula de nueve prendas unisex inspirada en la estética del automovilismo.

La propuesta incluye piezas como una Pit Crew Jacket, una Mechanic Shirt o una Glove Tee, reinterpretadas desde una perspectiva de streetwear y pensadas para trasladar algunos de los códigos visuales de las carreras al día a día.

La colección está disponible desde el 8 de septiembre y la tienda insignia de Pompeii en Madrid contará además con una intervención temática durante el fin de semana del Gran Premio. La colaboración tendrá también un evento de lanzamiento en el Meliá Palacio de los Duques.

Williams convierte Callao en uno de los centros de la F1

Una de las principales zonas de actividad estará en Callao, donde Williams ha instalado una Fan Zone que permanecerá activa durante toda la semana. Los aficionados podrán encontrarse con una réplica a tamaño real del monoplaza de la escudería y asistir a diferentes encuentros con miembros del equipo.

El propio Carlos Sainz estará presente en la plaza de Callao, mientras que durante los días siguientes pasarán por el espacio el piloto Luke Browning y el jefe de equipo James Vowles.

La programación se completa con la Williams x Commando Social Run, una carrera popular que recorrerá Madrid con salida en la calle Velázquez y llegada en Callao.

Our Madrid Fan Zone, presented by @krakenfx is now open! 🥳 Visit Plaza del Callao for our sims, interactive games and team appearances 💙 pic.twitter.com/UAgKXkV34h — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) September 8, 2026

Aston Martin lleva la experiencia de Fernando Alonso al centro de Madrid

Los seguidores de Fernando Alonso y Aston Martin también encontrarán varias propuestas en la capital.

Una de ellas será The Racer’s Lounge, una experiencia situada en el espacio Pinzelada de BLESS Madrid que abrirá sus puertas los días 10 y 12 de septiembre desde las 19:00 horas.

A pocos metros, la Aston Martin Pit Stop ofrecerá otra experiencia para los aficionados. El espacio combinará realidad virtual, retos de habilidad y relojería y podrá visitarse gratuitamente y sin reserva previa.

Mercedes apuesta por el ajedrez para acercar la estrategia de la F1

La escudería Mercedes también tendrá presencia en Madrid durante el fin de semana del Gran Premio. Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, el JW Marriott Hotel Madrid acogerá Toto’s Chess Club, una propuesta que trasladará al tablero una de las claves de las carreras: la estrategia.

Los aficionados podrán enfrentarse al ajedrecista y creador de contenido Rey Enigma, que estará presente durante el fin de semana.

Además, el monoplaza Mercedes W17 podrá contemplarse en Zuma Madrid durante esos mismos días.

Un videomapping en plena Puerta del Sol

Uno de los planes más accesibles para quienes quieran vivir la llegada de la F1 será el videomapping de Fórmula 1 en la Puerta del Sol.

Entre el 10 y el 12 de septiembre, la fachada de la Real Casa de Correos se convertirá en una pantalla al aire libre con proyecciones relacionadas con la competición y la cuenta atrás para la carrera. Podrá verse gratuitamente entre las 21:30 y las 00:00 horas.

El mismo escenario acogerá durante la semana el Madring Tech Summit, con diferentes actividades vinculadas al futuro del automovilismo y la tecnología.

Los principales planes y dónde encontrarlos

Williams Fan Zone: 7-13 de septiembre, plaza de Callao y Cines Callao. Gratis.

7-13 de septiembre, plaza de Callao y Cines Callao. Gratis. Williams x Commando Social Run: 9 de septiembre, de Velázquez a Callao.

9 de septiembre, de Velázquez a Callao. Aston Martin Pit Stop: 9-10 de septiembre, calle Conde de Aranda, 24. Gratis.

9-10 de septiembre, calle Conde de Aranda, 24. Gratis. Aston Martin x Glenfiddich – The Racer’s Lounge: 10-12 de septiembre, BLESS Madrid.

10-12 de septiembre, BLESS Madrid. F1 Arcade Madrid: 8-14 de septiembre, paseo de la Castellana, 103.

8-14 de septiembre, paseo de la Castellana, 103. Alpine F1: 7-13 de septiembre, Gran Vía con Alcalá. Acceso libre.

7-13 de septiembre, Gran Vía con Alcalá. Acceso libre. McLaren x Mastercard: hasta el 12 de septiembre, Centro Comercial La Vaguada. Gratis.

hasta el 12 de septiembre, Centro Comercial La Vaguada. Gratis. Audi Motorsport: 9-12 de septiembre, plaza de Colón.

9-12 de septiembre, plaza de Colón. TAG Heuer F1: 9-13 de septiembre, calle Serrano. Acceso libre.

9-13 de septiembre, calle Serrano. Acceso libre. Videomapping de F1: 10-12 de septiembre, Puerta del Sol. Gratis.

10-12 de septiembre, Puerta del Sol. Gratis. ElevenLabs F1 Pop-up: 9-13 de septiembre, calle Belén, 4. Gratis.

9-13 de septiembre, calle Belén, 4. Gratis. Red Bull: desde el 7 de septiembre, Hard Rock Hotel Madrid.

desde el 7 de septiembre, Hard Rock Hotel Madrid. Mercedes W17: 11-13 de septiembre, Zuma Madrid.

11-13 de septiembre, Zuma Madrid. Mercedes-AMG Petronas: 11-13 de septiembre, JW Marriott Hotel Madrid.

11-13 de septiembre, JW Marriott Hotel Madrid. Cash & Rocket: 13 de septiembre, Puente del Rey. Gratis.

13 de septiembre, Puente del Rey. Gratis. Vive la F1: 11-13 de septiembre, Arroyomolinos.

11-13 de septiembre, Arroyomolinos. F1 en Paracuellos de Jarama: 11-13 de septiembre, Centro Joven La Terminal. Gratis.

Así, aunque el foco estará durante todo el fin de semana en lo que ocurra sobre el nuevo circuito de Madring, Madrid vivirá su propio Gran Premio fuera de la pista.