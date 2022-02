Los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasquetty, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no han aclarado este viernes si toda la documentación que se ha facilitado hoy a los medios de comunicación sobre el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue entregada a la dirección nacional del PP cuando se le requirió.

Aunque ambos han defendido y argumentado la total legalidad del contrato de emergencia adjudicado a una empresa con relaciones comerciales con el hermano de Díaz Ayuso para la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia, no han sabido aclarar si toda la documentación que han aportado este viernes se le entregó al presidente del PP, Pablo Casado.

«Yo no he dicho que no se haya entrado antes. No lo sé. Lo que se es que cuando Casado le preguntó a Ayuso por ese contrato, primero, Ayuso se enteró de que existía porque hasta ese momento no lo sabía. Lo segundo es que le dio información y le explicó el contrato con los argumentos y con los documentos que necesitara», ha respondido Lasquetty interrogado sobre ese extremo.

De esta forma, aunque el consejero comienza diciendo que desconoce si esa documentación fue remitida a Génova, posteriormente sí asegura que Ayuso sí dio a Casado los «argumentos y documentos» que necesitara.

Sin embargo, Casado ha asegurado este viernes en una entrevista radiofónica que desde que pidió explicaciones a la presidenta madrileña a finales del pasado verano por una información «fiscal y bancaria» que le había llegado sobre su hermano, no ha recibido explicación alguna por parte de Isabel Díaz Ayuso.

Los dos consejeros que han comparecido este viernes desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, han asegurado que «toda la actuación de la Comunidad de Madrid» en lo referente a ese contrato fue «ajustada a la legalidad» e «irreprochable».

Ambos han dado explicaciones técnicas sobre sus respectivos negociados referentes a ese contrato, que han acompañado con la entrega a los periodistas de abundante documentación sobre la adjudicación del citado contrato.

Aunque estaba previsto que compareciera también el consejero de Presidencia, Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, para abarcar el campo jurídico, en el último momento se ha descolgado de la convocatoria.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la consejería, el Gobierno ha «cambiado de parecer» a lo largo de la mañana porque «se ha considerado que Escudero y Lasquetty eran los más adecuados» para dar las explicaciones, mientras que López ha asistido a una sesión ordinaria de la Comisión Mixta de la Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia (TSJM).