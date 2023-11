Un concejal de Más Madrid sobre Esperanza Aguirre: «Qué poco se guillotina en este país»

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Las Rozas, Carlos Arnal, ha deslizado que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre debería ser guillotinada después de participar el pasado sábado en una de las protestas contra la amnistía en la calle Ferraz de Madrid. «Poco nos pasa en este país. Y qué poco se guillotina», fueron las palabras de este miembro del partido de Mónica García después de arremeter contra Aguirre.

Arnal ha calificado en sus redes sociales a la ex presidenta madrileña como «tipa» y ha afirmado que tiene «en la cárcel a vicepresidentes, consejeros y cientos de cargos de confianza» para, acto seguido, acusarla de haber ido a las urnas «dopada económicamente» y, por todo ello, anularla para dar «lecciones de democracia y Constitución».

Pero este concejal del Ayuntamiento de las Rozas no sólo sueña con que Esperanza Aguirre sea guillotinada, también tacha tácitamente de tontos a los afiliados del Partido Popular, de los que asegura cada año tienen que explicarles «las diferencias entre los cuartos y las campanadas».

«Esta vez en vez de misa y cañas, manifa. No diréis, que no os lo han puesto fácil. El día 12, a las 12h. Para que no hagáis lío, ni con el día, ni con la hora. Que sois muchos de los que cada año tienen que explicaros las diferencias, entre los cuartos y las campanadas», escribió, un mensaje que va en línea con todos los que pone en sus redes sociales, cargados de odio y bilis hacia la derecha.

«La Policía hace bien cerrando Ferraz, pero lo primero de todo que se debería hacer es el recuento en algunos sitios, que no han debido echar en falta a los que no han ido a cenar y encima los están entrevistando en la tele. Luego queremos cobrar todo lo mismo», es otro de los tuits que dedica a una persona entrevistada por OKDIARIO en la manifestación del pasado lunes en Ferraz y que, aparentemente, tiene problemas para expresarse.