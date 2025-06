Una catalana se muda a Madrid y se queda sin palabras por la costumbre que tienen en ésta comunidad: «Hay gente…»

En España, pocas rivalidades generan tanto debate como la que existe entre Barcelona y Madrid. Estas dos ciudades no sólo destacan por su tamaño o su relevancia económica, sino también por las emociones que despiertan . Se trata de un enfrentamiento simbólico que va más allá del fútbol o la política: es una especie de «hermandad conflictiva» en la que la comparación constante es casi una costumbre nacional. Ya sea por el clima, el estilo de vida, la forma de socializar o las preferencias gastronómicas, cada pequeño detalle sirve como excusa para avivar una llama que nunca se apaga.

Sin embargo, lo interesante de esta disputa no está tanto en las estadísticas o en los rankings turísticos, sino en las pequeñas experiencias personales que la gente comparte. A menudo, las redes sociales se convierten en el escenario ideal para este tipo de intercambios, con testimonios que generan oleadas de comentarios y memes. Y es que al final, más allá de las diferencias objetivas, lo que realmente marca la percepción sobre estas dos ciudades es cómo se vive en ellas, cómo se siente uno al caminar por sus calles o cómo se conecta con su gente. Precisamente de eso trata la historia que protagoniza una joven catalana, que tras mudarse a Madrid, ha confesado sentirse fascinada por costumbres que, en su región, simplemente no existen.

Esto es lo que opina una catalana sobre Madrid

Paula Collantes, una influencer nacida y criada en Barcelona, se ha convertido en un fenómeno viral tras compartir sus impresiones sobre su nueva vida en Madrid. Acostumbrada a hablar en sus redes sobre temas personales, esta vez sorprendió a sus seguidores con una afirmación muy clara: se ha enamorado de la capital española.

Una de las cosas que más la ha impactado, cuenta con cierto asombro, es lo guapa que son las personas en Madrid. Según ella, tras asistir a una graduación, no podía dejar de mirar a su alrededor pensando que «todo el mundo parecía sacado de una revista». En comparación, dice en tono de humor que los barceloneses son «un poco batiburros», una forma de decir que, a su parecer, no cuidan tanto su imagen o no tienen ese «algo» que ha visto en los madrileños.

Sin embargo, lo que más le ha conquistado ha sido el estilo de vida. Paula habla con entusiasmo de una práctica muy habitual en Madrid: el afterwork. Esta costumbre, que cosnsiste en salir a tomar algo con compañeros de trabajo o estudio, es para ella una verdadera revelación. «Aquí es muy normal salir del curro y decir «¿unas cañas?», y eso se convierte en una cita casi diaria», explica. Y añade que en Barcelona eso no ocurre con la misma frecuencia ni con la misma naturalidad.

Este tipo de encuentros informales, tan propios de la cultura madrileña, le han permitido sentirse más integrada y conocer a gente nueva. Para ella, el ritmo social de Madrid ha sido una grata sorpresa. Pero no todo es salir de cañas. Otro aspecto que Paula destaca es la gastronomía, donde se ha declarado fan absoluta del cocido madrileño.

Cuenta que en su familia catalana este plato no tiene tanta presencia, y que cuando lo probó sintió que estaba descubriendo algo casi sagrado. «No me gustan los garbanzos, pero aquí, cuando me los presentan de esa manera, me los como encantada», confiesa con una sonrisa.

Este ejemplo gastronómico le ha servido también para destacar cómo incluso en la mesa, las dos ciudades muestran su idiosincrasia. Mientras en Barcelona muchos platos tienden a una presentación más sencilla, en Madrid se mantiene cierta liturgia culinaria que, aunque pueda parecer exagerada, tiene un encanto propio.

Percepciones y estereotipos

Más allá de lo personal, Paula también se ha aventurado a comentar los clichés que rodean a ambas ciudades. Admite que en muchas ocasiones ha oído que los madrileños son «más pijos» o un poco más altivos, pero al vivir allí ha descubierto que, en realidad, son más abiertos y dispuestos a entablar conversación que los barceloneses, quienes en su opinión son más reservados. «Es como si les costara más romper el hielo», señala, aunque deja claro que no lo dice con ánimo de ofender, sino como una observación basada en su experiencia.

La historia de Paula no ha pasado desapercibida, y como era de esperar, ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios han aplaudido su valentía por expresar su punto de vista de forma tan clara, mientras que otros han entrado en el eterno debate sobre qué ciudad ofrece una mejor calidad de vida.

Este testimonio no es único. Cada vez más personas comparten su experiencia al cambiar de ciudad dentro del país y descubren aspectos que nunca imaginaron. A veces, esto puede romper prejuicios, abrir nuevas oportunidades y hacer que uno se replantee su identidad.