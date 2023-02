La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha ausentado este miércoles de la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para grabarse un vídeo a las puertas de un centro de salud de la Comunidad de Madrid y arremeter contra la gestión sanitaria de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, utilizando como acicate a su hija de tres años.

La secretaria general de Podemos cuenta en ese vídeo, que ha compartido en sus redes sociales, que la mañana de este miércoles su hija de tres años tenía cita con el pediatra en el centro de salud de la región capitalina.

«Acabamos de venir para descubrir que no hay pediatra, entonces yo os animo a todos a que os movilicéis en la Comunidad de Madrid, a que vayáis a la manifestación del próximo domingo y a que el próximo mayo echemos de una vez a estos corruptos que se están cargando todo lo público y que están haciendo que mi hija de tres años se piense que hoy es sábado y que por eso no hay pediatra y que se vaya a casa pensando que los servicios públicos en su comunidad no funcionan», afirma la ministra en el vídeo de 38 segundos de duración.

La podemita ha compartido este testimonio a las 10:19 horas de este miércoles, la misma hora en la que, como ministra, debería haber estado en la Cámara Baja atendiendo sus obligaciones en la sesión de control semanal al Gobierno.

Esto es solo un ejemplo de lo que pasa cuando las madrileñas y los madrileños van al pediatra 👇 pic.twitter.com/GijpXMsyf0 — Ione Belarra (@ionebelarra) February 8, 2023

Sin embargo, no ha dudado en ausentarse para, utilizando a su hija de tres años, para llamar «corrupta» a Ayuso y pedir a los madrileños que asistan a la manifestación por la sanidad convocada el próximo domingo 12 de febrero y que, como la celebrada el pasado mes de noviembre, estará copada por dirigentes y simpatizantes de Podemos, Más Madrid y PSOE, cuyos máximos representantes en Madrid ya han confirmado su presencia.

Belarra tenía este miércoles a las doce de la mañana el acto de presentación de la elaboración de la Estrategia estatal de Desinstitucionalización ‘para una buena vida en comunidad’, en la sede del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, por lo tanto, contaba con tiempo suficiente para haber atendido también al Congreso de los Diputados, de donde también se ha ausentado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, por participar en una reunión del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que aspira a gobernar. Maroto no comunicó su ausencia al Congreso la semana pasada. El portavoz de Turismo del Grupo Popular, Agustín Almodóbar, lo ha denunciado en las redes.

Esta mañana había sesión de control al gobierno en el Congreso, pero ya si eso otro día… pic.twitter.com/FDVB1hfqPT — Agustín Almodóbar Barceló (@aalmodobar) February 8, 2023

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre este vídeo preguntándose en qué centro de salud han ocurrido los hechos que ha descrito la ministra, si tenía o no cita previa y si ha acudido o no por Urgencias. «Estamos ante una huelga y una manifestación políticas», ha lanzado, al tiempo que ha inquirido por qué «40 médicos en huelga cada día» pueden hablar por todos todos los sanitarios, mientras que el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, que este martes rechazó unirse a la marcha convocada el próximo 12 de febrero, no puede hacerlo.