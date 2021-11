El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a tramitar por la vía de urgencia en la Asamblea de Madrid, es decir, por lectura única, las leyes de bajada de todos los tramos del IRPF en la región y de eliminación de todos los impuestos propios, de tal forma que la izquierda no pueda dilatar su entrada en vigor con la presentación de enmiendas.

Según han señalado a OKDIARIO fuentes parlamentarias, el pleno en el que quedarán aprobadas ambas leyes se celebrará previsiblemente el próximo dos diciembre y, en todo caso, antes de que cierre el año es seguro que la Cámara haya aprobado ambos textos.

De esta forma, el Partido Popular quiere garantizar que la bajada de impuestos en Madrid sea una realidad antes de que culmine 2021 y que la izquierda no la postergue.

“Teniendo 65 diputados podemos permitirnos la posibilidad no solo de que la izquierda no frene esas iniciativas, sino que además no dilate la tramitación de estos, y todo dentro del marco reglamentario en el que nos encontramos”, ha manifestado este miércoles el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.

El procedimiento de lectura única viene contemplado en el artículo 167 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, donde establece que «cuando la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno, a propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite en lectura única. La propuesta de la Mesa podrá realizarse a iniciativa propia o a petición del autor de la iniciativa legislativa, con ocasión del acto de calificación, resolución sobre la admisión o inadmisión a trámite y decisión de la tramitación del proyecto o proposición de ley».

Tras las críticas de la izquierda porque estas leyes, que el Gobierno de Ayuso anunció junto con los Presupuestos para el 2022 hace dos semanas, se vayan a aprobar por este procedimiento de urgencia, Serrano ha opinado que estos grupos no se oponen realmente «a la tramitación o al procedimiento» sino que lo que no quieren es que se bajen impuestos en la Comunidad de Madrid.

El portavoz ha indicado que “la izquierda lo que busca es dilatar el tiempo lo más que pueda la tramitación y la aprobación de unas iniciativas que van a suponer es una importante rebaja de impuestos que va a favorecer a la mayoría, por no decir la totalidad, de los madrileños”, para a reglón seguido insistir en que “la izquierda lo que quiere es que no se bajen los impuestos, de hecho, lo que quieren es que se suban, como hacen ahí donde gobiernan”.

La Junta de Portavoces de la Asamblea ha dado este miércoles luz verde al procedimiento por lectura única de estas dos leyes en materia fiscal que contemplan por un lado la modificación del tramo autonómico del IRPF reduciendo medio punto en todos los tramos, y por otro, la eliminación de los únicos tres impuestos que existían a día de hoy de titularidad autonómica en la Comunidad de Madrid.