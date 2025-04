Ayuso el día después del apagón: «Veremos cuánto tarda el Gobierno en culpar a Madrid por su consumo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este martes la gestión del gran apagón que afectó ayer a toda España por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «Falla tres de cada tres. Veremos cuánto tarda en decir que la culpa es de Madrid por su consumo», ha dicho la presidenta regional.

«Hay una agenda ideológica detrás que es la de los cierres de las centrales nucleares. Hay que ser dogmático y dejar el sectarismo de lado. Esto nos tiene que hacer replantear muchas cosas y prepararos para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Hay que aclarar qué ha pasado porque si no, va a seguir repitiéndose», ha asegurado Ayuso esta mañana en una entrevista en esRadio.

«La imagen de un país que se apaga a la venezolana es lamentable y no estamos a la altura del siglo XXI. Esto no puede pasar nunca más y menos en la capital del país», ha añadido.

«La impresión, como Gobierno, pienso que es desastrosa porque la imagen que estamos dando ante el mundo es un país que se le funden los plomos y no sabe por qué. Esto puede producirse muchísimas veces de nuevo y la actuación y la diligencia con la que se actuó, pues ya se vio lenta e ineficaz», ha lamentado la líder de los populares en Madrid.

Sin embargo, frente a la mala gestión de Sánchez, Ayuso prefiere quedarse con lo bueno y ha puesto en valor el trabajo de los servicios públicos de la región y la actitud de su Gobierno en Madrid.

«Yo me quedo con otras muchas reflexiones. Primero hay que tener en cuenta que Madrid es una región de 7 millones de habitantes con una altísima densidad de población, que no haya habido problemas importantes, que no tengamos que lamentar pérdidas personales, heridos, que no haya habido problemas de orden público, me parece que es digno de reconocer el trabajo que han realizado todos aquellos que trabajan en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, especialmente las infraestructuras críticas, el Metro, el Canal, el 112 o luego las infraestructuras vulnerables, donde están los hospitales, residencias, que todavía han funcionado».

En este sentido, la presidenta ha dicho sentirse muy orgullosa de como se ha manejado la situación en Madrid. «Somos un gobierno que creemos en la libertad por encima de todo y hemos articulado hoy una vuelta al día a día que permite que cada uno articule su vida a su manera, es decir, que si los padres tienen que a ir a trabajar, que puedan, que el que decide que su hijo no vaya a clase, no, pero que no sea porque nosotros no estamos ahí trabajando, que cada uno que ha decidido coger su coche o el transporte público, que cada uno libremente haya organizado hoy su día, me parece que es fundamental».

Colegios y transporte público

Por ello, todos los colegios a institutos públicos permanecerán abiertos este martes, para que los padres puedan dejar allí a sus hijos mientras ellos trabajan, pero si el suministro eléctrico no vuelve en su totalidad, no se impartirán clases de la forma habitual.

Durante la entrevista, Ayuso ha recordado que durante el día de hoy los taxis funcionarán a pleno rendimiento. Podrán trabajar incluso los que tenían que librar los martes.

Todos autobuses en Madrid serán gratuitos para facilitar los desplazamientos y funcionarán otros autobuses que se dirigirán al aeropuerto para ayudar a los atrapados en Barajas tras el apagón.

En cuanto al Metro de Madrid, los trenes han iniciado el servicio a las 8:00 en toda la red, excepto Línea 7A. Circularán el 80% de los trenes de una hora punta normal de mañana. «El metro funciona porque durante toda la noche hemos revisado las vías palmo a palmo. Hemos revisado que no hayan quedado en las vías, es increíble el trabajo que se está haciendo para que todo vuelva a la normalidad»