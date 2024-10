Adiós confirmado a estos bares míticos de Madrid: el cierre es inminente

Alfonso Ortega, conocido en el ámbito digital como Cocituber, ha tomado la decisión de cerrar de manera definitiva «Los Clásicos de Cocituber», sus cuatro bares distribuidos por la Comunidad de Madrid. Con más de 280.000 seguidores en TikTok y más de 300.000 en Instagram, se ha consolidado como uno de los influencers más populares en el ámbito de la comida «gocha» en España. Su popularidad se debe a sus recomendaciones de bares de barrio, donde se puede disfrutar de platos tradicionales a muy buen precio.

Cocituber decidió expandir su éxito en redes sociales al mundo de la restauración. A finales de 2022, inauguró su primer bar en Vallecas, ofreciendo tapas tradicionales como patatas bravas, calamares y raciones de oreja. El éxito fue inmediato, lo que llevó a abrir más sedes en la misma zonas y expandirse a localidades cercanas como Alcobendas y Fuenlabrada. Sin embargo, en el último episodio del pódcast «La Escalera Roja», disponible en YouTube y Spotify, anunció el cierre de todos sus locales, afirmando que ya no se sentía conectado con la gestión de los bares. «Ha llegado un momento en mi vida en que los bares no soy yo. Y si no estoy yo allí, ¿para qué?» explicó, asegurando que cumplirá con todas las obligaciones laborales antes de cerrar.

Cocituber cierra todos sus bares en Madrid

Después de alcanzar un notable éxito en las redes sociales con sus vídeos virales recomendando bares y restaurantes, el influencer decidió aventurarse en el mundo de la restauración con un concepto innovador. En 2022, inauguró su primer local en Vallecas, Madrid, bajo el nombre de Los Clásicos del Cocituber, un bar de tapas que ofrecía las recetas más tradicionales de la gastronomía de barrio, como patatas bravas, calamares, oreja, croquetas y cocido.

El impacto de su presencia en redes sociales, junto con precios accesibles y una decoración llamativa, contribuyó al éxito inmediato de este primer local. Esto llevó a Cocituber a abrir un segundo bar, Los Clásicos de Cocituber 2, muy cerca del original. Su ambición no se detuvo allí; el influencer buscó expandir su negocio hacia las afueras de Madrid, abriendo Los Clásicos de Cocituber 3 en Alcobendas y posteriormente un cuarto bar en Fuenlabrada, sumando así un total de cuatro locales que ofrecían cocina tradicional, muy apreciada por sus clientes.

Sin embargo, en el pódcast «La Escalera Roja», Cocituber anunció su decisión de cerrar todos sus bares en Madrid, poniendo fin a esta etapa en el ámbito de la restauración. «Los bares ya no soy yo; hay otras personas al mando. Si no estoy allí, ¿para qué?», reflexionó, y prometió cumplir con todos los finiquitos antes de cerrar.

Cocituber considera que esta experiencia no ha sido un fracaso, sino una lección valiosa: «Yo no creo que haya sido un fracaso si no que ha sido una manera de aprender que «tío no te flipes» que llegué a tener 60 empleados. Pido perdón a un montón de gente pero yo ya no puedo estar pendiente de que si uno se me ha ido, que si la cocinera se ha enfadado. No puedo responsabilizarme…».

A pesar de esto, no descarta la idea de volver a abrir un local en el futuro, ésta vez con un enfoque más reflexivo. Su nuevo proyecto consiste en adquirir una furgoneta para recorrer España, visitando bares y restaurante de diversas localidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La escalera roja podcast (@laescaleraroja_podcast)

Visita al restaurante Horcher

Por otro lado, en uno de sus últimos vídeos en TikTok, Cocituber ha visitado el restaurante Horcher, que sirve la hamburguesa más cara de Madrid. Situado en la calle Alfonso XII, frente a los Jardines del Retiro de Madrid, es un establecimiento icónico que impone un estricto código de vestimenta que exige el uso de americana para poder acceder al local. Inaugurado en el año 1943 por Otto Horcher, este local tiene sus raíces en Alemania, donde fue fundado en 1904 por Gustav Horcher. Desde su apertura, ha sido frecuentado por celebridades como Sophia Loren, John Wayne y Salvador Dalí.

A lo largo de su historia, Horcher ha mantenido una dedicación especial a la cocina clásica, destacando por sus platos de caza, como la perdiz a la prensa, así como su famoso baumkuchen, un postre alemán tradicional. Durante la Segunda Guerra Mundial, el restaurante se convirtió en un punto de encuentro para la élite alemana en Madrid, incluidos oficiales nazis y espías, gracias al respaldo del régimen franquista.

A pesar de su gran prestigio histórico, la relevancia de Horcher en la escena gastronómica de la capital ha disminuido con el paso del tiempo. Sin embargo, continúa siendo un símbolo de lujo y tradición, ofreciendo la hamburguesa más cara de España y manteniendo su elegancia y esencia a lo largo de las décadas.