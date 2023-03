Vuelve el tiro bajo: los looks con pantalones y faldas para llevar la gran tendencia de esta primavera

Si deseas vestir a la última en la primavera que ahora está a punto de llegar, nada como recuperar una de esas tendencias que nos llegan directas de la tendencia por la moda del 2.000. La llamada moda «Y2K», sigue siendo tendencia como lo ha sido en los dos últimos años y si bien los jeans de tiro bajo han estado cada vez más presentes ahora cuando van a arrasar. Descubramos los mejores looks con pantalones y faldas de tiro bajo y de este modo, saber cómo llevar una de las grandes tendencias para la primavera 2023.

Looks con tiro bajo para esta primavera

Llevar pantalón de tiro bajo vuelve a estar de moda si hacemos caso a las nuevas colecciones primaverales de firmas como Zara y sobre todo, aquellas que son más juveniles como Bershka. De este modo si deseas recuperar tu espíritu de comienzos de siglo o quieres saber cómo llevar este tipo de pantalón, que sepas que también el tiro bajo se impone para las faldas y que puedes elegir looks tan ideales como los que ahora te mostramos.

Tejano con camiseta básica de Mango

Una de las mejores maneras de llevar tu pantalón de tiro bajo es un tejano negro, como este de Mango, es combinado con una simple camiseta básica que puede ser un top blanco y de tirantes como el que vemos en la imagen. Seguro que ya tienes un top así en casa, sólo te hace falta el tejano que tiene un precio de 49,99 euros.

Falda con top de tirantes de Mango

Perfecta para una ocasión especial incluso para asistir a un evento o también para ir a trabajar ¿qué te parece esta bonita falda satinada de Mango? Puedes llevarla a la altura de la cintura o también hacer de ella un tiro bajo. Combinada además con un top de tirantes también negro te creará un «total look» elegante pero con estilo. La falda cuesta 29,99 euros y cualquier top que tengas en casa te servirá, aunque si te gusta el de la foto es un modelo de top corsetero y tiene un precio de 19,99 euros.

Tejano palazzo con camiseta de Zara

Zara apuesta también por el tiro bajo, pero en su caso para lograr un estilo o look más de estilo «grunge». Lo que nos presenta son unos jeans de estilo palazzo pero con tiro bajo, que puedes combinar perfectamente con cualquier camiseta de algodón que tengas en casa y a poder ser, oversize, Combínala además con camiseta de manga larga debajo. El precio de estos tejanos es de 29,95 euros

Total denim de Zara

Junto a la tendencia por los pantalones, y faldas, de tiro bajo tenemos también la de llevar un look «total denim» porque es algo que se va a llevar muchísimo esta primavera. De este modo, puedes tomar los jeans de diseño «loose fit» de Zara con tiro bajo, y combinarlos con un top tejano como el de la imagen o tal vez porqué no, una camisa tejana que tengas en casa. Si deseas hacerte con este look tiene un precio de 35,95 euros para los tejanos y de 22,95 euros para el top.

Pantalón rosa con top negro de Bershka

Entre los pantalones de tiro bajo que destaca en Bershka podemos encontrar este en color rosa que la firma combina con un top corto en color negro. Un pantalón «wide leg» de vestir que es perfecto para todo tipo de ocasiones. El precio del pantalón es 25,99 euros.

Falda y top de punto de Bershka

En Bershka tienes también este look de punto formado por top y falda de tiro bajo en color blanco. Un look que es perfecto para los primeros días de primavera. La falda tiene un precio de 22,99 euros y el top de 17,99 euros.