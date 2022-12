Joyas ¿cuántas y cuáles usar para ir elegante y refinada? 

La joyería juega un papel vital para completar el atuendo general. Las joyas equivocadas también pueden arruinar tu look. Usar muy pocas joyas puede hacerte lucir demasiado simple, insulsa o poco elegante. Usar demasiadas joyas puede llamar la atención no deseada y descarrilar por completo tu look. Por lo tanto, debe tener en cuenta algunas reglas de etiqueta al usar joyas como parte del atuendo diario o en cualquier ocasión. Para mantener la clase y la elegancia, algunas de las reglas de etiqueta más importantes son las siguientes.

Joyas: cómo llevarlas de forma elegante y refinada

Uno de los protocolos más importantes para usar joyas correctamente es colocarlas en capas con cuidado. La belleza de las joyas es que puedes mezclarlas y combinarlas como quieras. Pero es muy importante mantener el equilibrio y la elegancia al mezclar joyas. Mezcla collares cortos y largos y ten en cuenta el escote. Además, combina pulseras gruesas con pulseras delgadas para crear un aspecto hermoso y equilibrado.

Elige una pieza única

Es muy importante optar por una pieza destacada y mantener el resto de las joyas bajo control. Si vas a usar un collar pesado, trata de no usar aretes o un par de tachuelas muy básicos. Además, si vas a llevar pendientes llamativos para una fiesta de noche, procura no llevar ningún collar. Por el contrario, puedes combinar los pendientes con pulseras de elegante diseño. Además, para completar tu look, puedes optar por un anillo atrevido con dos o tres diamantes.

Complementos según la ocasión

Es muy importante embellecer el look de acuerdo a la ocasión que estés viviendo. Trata de usar joyas mínimas como parte de tu atuendo diario. Evita las piezas extravagantes cuando se trata de atuendos de oficina. Manténlo minimalista con un elegante brazalete, un par de pendientes de diamantes o una cadena de diamantes como parte de la ropa formal.

Los diamantes generalmente se consideran una pieza de noche, pero también depende de la pieza y el tamaño que elijas. Antes de elegir joyas, debes preguntarte a dónde vas, el evento al que asistirás y el código de vestimenta.

Si se trata de un evento formal, saca perlas, diamantes y otras piedras preciosas que se adapten a la ocasión. Trata de no sobrecargar tu apariencia con muchas joyas. Si quieres apostar por una pieza de gran tamaño, no vayas por más de una pieza. Puede usar una pieza llamativa y mantener el resto de la joyería al mínimo.

Para el entorno de la oficina, siempre es mejor elegir un par de pendientes que complementen tu atuendo a la perfección. Si tu oficina es un poco más creativa y menos conservadora, lo mejor es optar por pequeños aros o pendientes de diamantes. Los aretes más grandes son aceptables en algunos lugares, pero evite los que sean demasiado ruidosos o brillantes. Además, no uses pulseras llenas de colgantes que emitan sonidos, ya que podrían molestar a la persona que está sentada a tu lado.

Para las fiestas, trata de elegir solo una pieza hermosa y evita usar demasiadas para que tu personalidad no se vea eclipsada por las joyas. Si te gustan las pulseras y el brillo, entonces es hora de elegir todas estas piezas.

Mezclar los tipos de metales de la manera correcta

Es muy importante mezclar bien los metales al elegir joyas para un evento. Mezclar metales es una buena manera de elevar tu apariencia, ya que te ayuda a lograr la apariencia contemporánea y elegante que anhelas. Puedes combinar platino con diamante, oro blanco con platino, pero trata de no mezclar oro amarillo y oro blanco. No uses una pulsera de plata con un collar de oro, ya que podría arruinar tu look.

Combina joyas sabiamente

Trata de usar conjuntos de joyas a juego por la noche. Las joyas a juego son hermosas si logras combinarlas de la manera correcta. Si no puede combinarlos bien, trate de mantenerlos simples y no exagere. Puedes combinar los pendientes con el anillo, ¡pero debes evitar combinar un collar pesado con un par de pendientes pesados! Debes elegir piezas que coordinen entre sí y le den un aspecto cohesivo. Trata de elegir el mismo metal y piedras cuando intentes combinar un conjunto de joyas.

Cuida tus uñas

Un anillo atrevido siempre ofrece el empujón necesario a tu look. Si usas un anillo de diamantes en negrita con una o tres piedras en tu dedo, está claro que las personas también notarán tus uñas. Por esta razón, debes crear un aspecto equilibrado y asegurarse de que tus uñas estén limpias y brillantes. Una manicura de vez en cuando ayudará a que tus uñas luzcan bien. Si has decidido pintarte las uñas, elige siempre tonos sencillos y suaves que combinen a la perfección con el color del anillo.

Estas son algunas de las reglas más importantes que debe seguir al vestirse para una ocasión. La joyería adecuada siempre acentuará tu look y complementará tu personalidad. Además, recuerda elegir joyas auténticas que tengan la marca registrada.