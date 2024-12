La desesperación de Juan Carlos I por las filtraciones: «Sabino se ve con las chismosas de las revistas»

«Sabino [Fernández Campo] tenía reuniones todas las semanas con chismosas de las revistas», con estas palabras el entonces Rey Juan Carlos I le mostraba a Bárbara Rey su angustia por las filtraciones que salían de la Casa de Su Majestad El Rey. El entonces monarca sospechaba del entonces jefe de su Casa, Sabino Fernández Campo, que tenía relación con los periodistas de la época que cubrían la actualidad de Zarzuela. Juan Carlos I le confesaba a su amante que Sabino hablaba con las redactoras de las revistas y los periódicos que informaban de asuntos de los que él no había proporcionado información. A continuación, la transcripción completa de su diálogo:

Juan Carlos I: Mentira. Hablé dos veces con él porque me llamó por teléfono y sabía dónde estaba [un periodista], porque se lo había dicho expresamente [Sabino].

Bárbara Rey: ¡Qué barbaridad!

Juan Carlos I: Está clarísimo.

Bárbara Rey: Sí, sí, no, no… Y hay cosas que si no… Y además, ahora que lo has dicho, desde que Sabino no está en la Casa, no se hace ningún comentario. Que si tú vas a Palma, que si la Reina va a París o si la infanta Elena hace comentarios normales y lógicos que se han hecho siempre, pero no, esas cosas que no sabe nadie y que de pronto sí, uno muy cercano no las dice, no se pueden saber, ¿entiendes? Eso no ha vuelto a salir.

Juan Carlos I: Pero como Sabino tenía reuniones todas las semanas con las chismosas de las revistas…

Bárbara Rey: Claro

Juan Carlos I: Y tenía almuerzo con ellas todas las semanas y pues… tenía que dar carnaza.

Juan Carlos I le confesaba Bárbara Rey que estaba preocupado por las informaciones que salían desde Zarzuela sobre sus viajes en solitario. Uno de los que más le preocupó fue cuando se embarcó en un barco del Aga Khan en Palma de Mallorca tras despachar con el entonces presidente del Gobierno Felipe González. Este traslado fue publicado en un periódico en un artículo sobre la guerra del Golfo sin que él diera información sobre este viaje.

«Desde ahí le perdí la confianza», le dijo Juan Carlos a Bárbara Rey sobre Sabino, a la vez que le aseguraba que era sólo él el que tenía esta información. El entonces Rey también le dijo que se enfadó con Sabino Fernández Campo tras otras publicaciones en Diario 16 y Época en las que declaró que había dicho que la culpa de todo la tenía Mario Conde. Las filtraciones llegaron hasta publicaciones extranjeras y revistas italianas también publicaron informaciones sobre la vida privada del Emérito.