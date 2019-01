Ésta es la imagen oficial que prueba que el chalé de Iglesias está en un parque natural protegido

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, podía haber accedido fácilmente a esta herramienta de la Comunidad de Madrid y comprobar que la vivienda que iba a comprar se encuentra en zona verde de máxima protección

El hecho de que el casoplón de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, se encuentra dentro de un parque natural protegido es innegable. Los ecologistas que ahora guardan silencio siempre denunciaron esta finca por el deterioro que provocaba al medio ambiente. Pero, además, no hay duda alguna sobre la delimitación del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, que incluye la parcela de más de dos mil metros de los dirigentes de la formación morada.

Según figura en Visor SIT (Sistema de Información Territorial) de la Comunidad de Madrid, con sello de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el casoplón de más de 600.000 euros de Iglesias y Montero —cuya compra el pasado mayo fue revelada en exclusiva por OKDIARIO— figura inmerso en una zona de máxima protección del Parque Regional (color verde más oscuro en el mapa).

Las zonas de máxima protección son “las de mayor interés y valor ecológico” formadas por “sotos y vegas de los ríos Guadarrama y Aulencia; encinares de la rampa de la sierra; encinares sobre la Campiña detrítica y masas mixtas de encinas y pinos sobre la Campiña detrítica”.

El objetivo de la declaración de las mismas es “conservar los recursos naturales, culturales y el mantenimiento de los procesos ecológicos para evitar su degradación”. Pese a ello, el líder de Podemos accedió a comprarse el año pasado este casoplón tan invasivo para el medio ambiente.

El dirigente de Podemos podía haber accedido fácilmente a esta herramienta oficial de la Comunidad de Madrid y comprobar que la vivienda que iba a comprar está en zona verde protegida.

La normativa de delimitación del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno fue aprobada por el Gobierno regional en el año 1999, mientras que la licencia de obra para edificar en esta parcela se otorgó por el Ayuntamiento de Galapagar, según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en el año 2001. La construcción se realizó en 2002.

La adicional tercera

Precisamente aquel 2001, el Ejecutivo autonómico modificó la normativa del Parque de 1999 e introdujo una disposición adicional tercera según la cual “mantendrán la clasificación urbanística que tuvieran” con anterioridad a dicha fecha los suelos de las fincas registrales que “estén situados en el perímetro interior del Parque Regional” y al mismo tiempo “estén clasificados como suelo urbano o como suelo urbanizable y, en este caso, tengan Plan Parcial aprobado en vigor, con los derechos urbanísticos no caducados y sin que sea posible realizar modificación alguna de dicho Plan Parcial”.

La parcela de 2.000 metros de Iglesias se halla en una de las zonas de máxima protección, “las de mayor interés y valor ecológico”

En base a esta normativa, los técnicos consultados por este diario sitúa, por tanto, dentro de ese “perímetro interior del Parque Regional” al casoplón de Iglesias y Montero, tal y como puede verse en el Visor SIT (Sistema de Información Territorial) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

Respecto al segundo requisito para “mantener la clasificación urbanística”, en este caso de “suelo urbanizable”, que tuvo la parcela desde 1988 vía “modificación” de un Plan Parcial, hay que remontarse a cómo se hizo dicha actuación. Y es que el Plan Parcial del Polígono 37 Vedado de la Monja y Río, con fecha de 1983, dejó fuera de la zona urbanizable a la parcela de la casa de Pablo Iglesias. Fue con una modificación ‘ad hoc’ cinco años después con la que el Ayuntamiento de Galapagar incluyó expresamente esta finca en dicha zona. Sin embargo, la normativa autonómica del Parque Regional sólo hace referencia al “Plan Parcial” y no a sus “modificaciones”.

No fue un “error”

En ningún momento la finca en la que hoy viven los líderes de Podemos fue uno de los “errores” de cartografía aludidos por la Comunidad de Madrid en la justificación de la revisión normativa que en 2001 hizo de la Ley del Parque Regional de 1999. Tal es así que todavía hoy puede verse cómo la parcela de Iglesias y Montero se halla en el interior de los límites del Espacio Protegido.

Por esta razón, la Comunidad de Madrid pidió al Ayuntamiento de Galapagar en 2017 —ambas instituciones gobernadas por el PP— que pusiera en orden los planes urbanísticos de la población desde 1976, definiera “las alineaciones del terreno urbanizable” y aclarase “aspectos de la normativa con problemas de interpretación de las NNSS (normas subsidiaria) de 1976”.

Sin respuesta

En ese requerimiento interno, al que OKDIARIO ha accedido en exclusiva, publicándolo este jueves, la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo regional advierte al Ayuntamiento de que si en sus nuevas normas urbanísticas para elaborar un Plan General actualizado recoge suelos que no son “Planeamiento vigente” y que a tales efectos se entienden “suelo no urbanizable” —la parcela de Iglesias se trató de una “modificación” puntual—, será “necesario” que se aporte informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que “justifique la vialibilidad del cambio de clasificación”. En los casi dos años transcurridos desde entonces, ese informe no ha sido entregado por parte del Ayuntamiento de Galapagar, donde el PP gobierna en minoría.