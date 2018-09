Una funcionaria denuncia al alto cargo de prisiones de Marlaska: “Me acosa por ser discapacitada”

El alto cargo de prisiones del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska también ha sido denunciado por acoso laboral ‘mobbing’ por una funcionaria con un 34% de discapacidad: “Me acosa por ser discapacitada”.

Tal y como avanzó OKDIARIO, el director de la prisión madrileña de Estremera, Enrique Valdivieso de la Hoz, acumula numerosas denuncias internas por discriminación a funcionarios de prisiones homosexuales, que en la actualidad “son investigadas” por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior. Sin embargo, el máximo responsable de este centro penitenciario madrileño también ha sido denunciado por otros hechos.

En una denuncia remitida al Ministerio de Grande-Marlaska, a la que ha tenido acceso este diario, una empleada de Estremera con una discapacidad del 34% asegura que “por su condición de persona con discapacidad sufrió un trato vejatorio y humillante por el director del Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera) que puso en conocimiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.

El escrito afirma que ya “se solicitó una incoación de procedimiento sancionador, sin fruto alguno a pesar de existir testigo presencial de dicha situación, y que estaba presente cuando ‘sin consentimiento expreso’ (el director de Estremera) se puso a leer, delante de dicho testigo, su historial clínico y haciendo comentarios ofensivos derivados de las dolencias que han sido causa determinante para el otorgamiento del grado de discapacidad que posee actualmente”.

“ A pesar de comentar los riesgos que entrañaba realizar determinadas actividades”, añade la denuncia de la funcionaria, “justificadamente mediante informes médicos, dicho director no hizo nada para mitigar o poder paliar las posibles consecuencias, físicas y psicológicas, que ello podía conllevar”.

“Se ha creado por este director”, sostiene, “y por la Secretaria General de Instituciones Penitenciaras a la vista de los hechos un acoso sistemático por la condición de discapacitada y se le ha creado un entorno hostil, humillante, degradante y ofensivo así como intimidatorio, hechos habituales por esta institución. Porque a pesar de tener holgadamente constatada mi situación de discapacidad y que precisa apoyo social, psicológico entre otras situaciones no me han otorgado ante una palpable situación médica la movilidad por razón de salud”.

“En la población reclusa que reside en dicho centro y en vista de los reiterados comportamientos que sufren los/as trabajadores/as discapacitados/as o familiares de los mismos que lo padecen es evidente que este individuo, no debe estar al frente de un centro donde, por estadística, hay un número sustancial de población con discapacidad” concluye.

Una hija con Síndrome de Down

El actual director de la prisión de Estremera, Enrique Valdivieso de la Hoz, no sólo ha levantado polémica durante su mandato al frente de la cárcel madrileña. En su destino anterior, el penal de Fontcalent, fue denunciado a Instituciones Penitenciarias por otra funcionaria, madre de una niña de 8 años con Síndrome de Down, a la que no permitía flexibilidad en su horario para acudir al médico con su hija.

En esta denuncia, la funcionaria señalaba que tenía que asistir “los jueves de 17 a 20 horas a ‘Atención temprana en APSA’ cuando coincide en jueves su turno de trabajo, le dan las cuatro horas necesarias para acompañar a su hija (con Síndrome de Down), pero le exigen recuperarlas según el ‘Plan Concilia’. La empleada de la prisión de Fontcalent solicitaba que no se le computaran “esas cuatro horas los jueves en que le coincide la asistencia a APSA con su turno de trabajo, y se le informe de si tiene que devolver las dos horas que disfruta cada jornada del ‘Plan Concilia’”.

Finalmente, tras varios encontronazos con Enrique Valdivieso por este asunto, Instituciones Penitenciarias contestaba a la funcionaria que “flexibilizar la jornada a lo que tiene derecho la solicitante con base a las normas citadas anteriormente, no significa acortarla, por ello, debe procederse el mismo día o en otros posteriores a compensar la parte de jornada no trabajada prestando servicio durante el periodo de tiempo que corresponda”.

El actual director de la prisión de Estremera ha rehusado hacer declaraciones a OKDIARIO sobre estas cuestiones, al estar siendo investigadas las denuncias por Instituciones Penitenciarias.