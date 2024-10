Troleo de Trump a Kamala: se pasa la tarde friendo patatas en McDonald’s, donde Harris dice que trabajó

El ex presidente Donald Trump se ha detenido en un McDonald’s en Feasterville-Trevose Pensilvania este domingo, donde ha preparado patatas fritas y ha atendido a los clientes en el McAuto de este restaurante, cerca de Filadelfia. Troleo del candidato republicano Donald Trump a la candidata demócrata Kamala Harris después de que haya clamado que su primer trabajo fue en McDonald’s cuando empezó la universidad, a pesar de que hayas dudas. Unos dicen que Harris trabajó en uno de estos restaurantes en California, otros que lo hizo en Washington. No hay registros de que la vicepresidenta lo hiciera y no se ha encontrado a ningún compañero de trabajo que tenga recuerdos de ella. Una amiga sí asegura que trabajó en uno de estos restaurantes. «Voy a por buscar un trabajo ahora mismo en McDonald’s. Realmente he querido hacer esto toda mi vida y ahora voy a hacerlo porque ella no lo hizo», señaló Trump.

El ex presidente, enfundado en un delantal de McDonald’s, ha preparado las patatas fritas este domingo en Pensilvania, estado clave indeciso en el que va por delante de Harris en las encuestas. Trump ha puesto en aceite las patatas, les ha echado sal y las ha metido en cajas. Después, las ha repartido a los clientes a través de la ventanilla de autoservicio. Los candidatos presidenciales comparten las experiencias de sus primeros trabajos para acercarse al electorado, sobre todo a los votantes de clase media, entre los que Trump le saca ventaja a Kamala Harris. El primer trabajo de Trump fue recoger botellas de refrescos de las obras de construcción de su padre, que intercambiaba por unos centavos con el proveedor.

El titular de la franquicia, Derek Giacomantonio, ha destacado que invitó a Trump a su McDonald’s porque «es un valor fundamental de mi organización que abramos, uno de cada ocho estadounidenses ha tenido un trabajo en McDonald’s».

President Trump becomes the first and only 2024 presidential nominee to work at McDonald’s pic.twitter.com/hySlBqQLhi — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 20, 2024

Como se puede ver en el video de arriba, un trabajador de McDonald’s enseña a Trump a freír las patatas. Abajo sigue la conversación entre ambos:

Trabajador de McDonald’s: ¿Quieres intentarlo?

Trump: Sí, quiero.

TM: ¿Quieres venir aquí? Agarre la cesta con las manos. Luego puedes meter aquí las patatas, a la izquierda. Sí, despacio, suavemente, justo aquí. Lentamente, suavemente, baje hacia el aceite. Vamos, agárrelo. Arriba, abajo. Ya está. Y luego vamos a ver nuestro temporizador de freír justo aquí. Ése va bien. Ahora, podemos tirar otro, también. Así que vamos a agarrarla más con las dos manos.

Trump: ¿Una mano más?

TM: Sí. Vamos a ponerla justo aquí. La cargaremos lentamente en el aceite. Se quemará. Vamos a pulsar nuestro temporizador de fritura justo aquí. Ahora estamos esperando ese temporizador de servicio. Cuando toque el temporizador, lo sacamos del aceite lentamente, lo sacudimos un poco para que no se pegue y lo volvemos a meter en el aceite. Este probablemente saldrá antes que cualquier otro. Ya está. Eso estaría bien, chicos. Ahora, sáquenlo del aceite. A las manos. ¿Hay una diapositiva de acabado en eso? Tome su sacudida y luego lentamente de nuevo en el aceite. Hágalo esta vez justo aquí con ese botón. Bien. Luego fuera el aceite. Le daremos unos segundos. Voy a hacer unas patatas fritas más.

Trump: Eso es bueno. Sí, vamos a hacer un poco. Hay unas 10.000 personas ahí fuera. Eso es una gran multitud, ¿eh?

La candidata presidencial demócrata ha señalado que trabajó en un McDonald’s mientras estudiaba en la Universidad Howard de Washington. «Parte de la razón por la que hablo de haber trabajado en McDonald’s es porque hay personas que trabajan en McDonald’s en nuestro país que están tratando de formar una familia», ha explicado Harris. «Trabajé allí como estudiante», ha reconocido Harris, que con esta anécdota ha intentado acercarse a los votantes de clase media en Estados Unidos, fundamentales para ganar las elecciones.

Sin embargo, Trump y otros republicanos han afirmado que Kamala Harris no dice la verdad. No hay registros de empleo ni compañeros que confirmen la afirmación. Una amiga de la familia, Wanda Kagan, y su hermana, Maya, sí han afirmado que Kamala Harris trabajó allí.

16 DAYS UNTIL WE MAKE AMERICA GREAT AGAIN!https://t.co/S803zLZ2DL pic.twitter.com/8w6lH02kbp — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) October 20, 2024

El ex presidente de EEUU ha realizado esta parada justo antes de participar en Lancaster, Pensilvania, donde va por delante en las encuestas, según la media de los sondeos 0,8 puntos. Más tarde, Trump ha marcado en rojo antes de asistir al partido de la NFL New York Jets-Pittsburgh Steelers el domingo por la noche.

Trump pisa los talones a Kamala Harris en la media de las encuestas en el voto popular. Mientras, va muy por delante en el voto electoral debido al sistema del Colegio Electoral. Esto significa que si las elecciones se hubieran celebrado este domingo, Trump habría ganado 312 votos electorales. Mientras, Harris se hubiera quedado con 226 votos electorales.