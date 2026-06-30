La prueba de la devastación absoluta: antes y después de los terremotos en La Guaira

La Guaira, el estado costero al norte de Caracas, es una de las zonas más golpeadas por los dos potentes terremotos del 24 de junio. Imágenes de satélite de alta resolución captadas por la empresa de inteligencia espacial Vantor muestran con crudeza el antes y el después de la tragedia.

Antes de los terremotos, se ven barrios residenciales densos, con edificios de apartamentos en Playa Grande, zonas industriales, el terminal de contenedores y avenidas como La Playa que aparecían intactos. Estructuras ordenadas, techos completos y actividad portuaria visible reflejaban una zona urbana y turística activa.

Después, el panorama es desolador. Cientos de edificios colapsaron por completo o sufrieron daños estructurales graves. Techos derrumbados, montones de escombros y bloques enteros reducidos a ruinas dominan las tomas. Áreas industriales y residenciales muestran destrucción masiva; algunos sitios evidencian incendios posteriores. La comparación satelital revela la magnitud del impacto en una franja costera densamente poblada.

Estas imágenes de Vantor, ampliamente difundidas, ilustran cómo en menos de un minuto la fuerza de los sismos transformó comunidades enteras. Mientras las labores de rescate continúan, las vistas desde el espacio subrayan la urgente necesidad de reconstrucción en La Guaira.