El polémico tuit de Trump sobre Venezuela como el estado 51 de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a encender el debate público con uno de sus arrebatos en forma de mensaje en redes sociales que ha dado la vuelta al mundo. Aunque no se trató de un tuit oficial de la cuenta @WhiteHouse, sino de una publicación en Truth Social del propio mandatario, el impacto ha sido el mismo: Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos.

«¡Buenas cosas le están pasando a Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿ESTADO 51, ALGUIEN?”, escribió Trump tras los avances de la selección venezolana de béisbol en el World Baseball Classic. El mensaje, acompañado en ocasiones de imágenes que fusionaban la bandera venezolana con la estadounidense, ha sido interpretado por unos como broma provocadora. Pero otros ven una señal en el marco de la transición política que vive el país caribeño tras la salida de Nicolás Maduro.

Antecedentes, hay. Desde inicios de este año, Washington ha intensificado su presencia, de una u otra forma, en Venezuela. Tras el operativo que llevó a la captura de Maduro y su traslado a EEUU para enfrentar cargos, la Administración Trump ha apoyado un proceso de transición hacia un gobierno interino más alineado con sus intereses. Se señala el control de las vastas reservas petroleras venezolanas, la estabilidad regional y la contención de influencias externas (como Rusia, China e Irán) serían motivaciones estratégicas detrás de cualquier conversación seria sobre anexión o asociación más estrecha.

En Caracas, la respuesta ha sido inmediata y contundente. Delcy Rodríguez, figura clave del oficialismo, rechazó tajantemente la idea: “Venezuela jamás ha considerado ni considerará ser el estado 51 de nadie. Nuestra soberanía no está en venta”. Sectores opositores han mostrado divisiones: algunos ven en una asociación estrecha una oportunidad histórica para la recuperación económica y el fin del éxodo migratorio, mientras otros alertan sobre la pérdida de identidad nacional.