Mientras el mundo entero se fija en Ormuz China acaba de construir una isla artificial que ya preocupa a los expertos: podría ser una base militar secreta

China está construyendo una nueva base militar en el arrecife Antelope, que está situado en las islas Paracel, que son un grupo de islas situadas en el mar de la China Meridional. El gobierno chino está construyendo una nueva isla artificial en la que podría desarrollar actividades militares en una zona del planeta marcada por la inestabilidad política con otros países como Taiwán y Vietnam. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la estrategia de China para redefinir el equilibrio en el Indo-Pacífico.

China es cada día noticia por los grandes avances que está logrando a nivel de infraestructura y un ejemplo de ello es la unión mediante puentes de Hong Kong con Macao, la presa de las Tres Gargantas o la construcción de un ferrocarril que escalará por el Tíbet a 5.000 metros de altitud. La última del gobierno de China tiene que ver con la construcción de otra isla artificial que será destinada al aparato militar en el mar de la China Meridional, concretamente en las islas Paracel, donde Taiwán y Vietnam disputan la soberanía a la República Popular China.

El mar de la China Meridional se ha convertido en importante dentro del tablero político y por ello desde hace meses está incrementando su presencia con el objetivo de sacar músculo militar. Situado al sureste de Asia, limita con China por el norte y en el este y sur con países como Vietnam, Malasia, Brunéi, Filipinas. Esta zona es clave a nivel mundial, principalmente porque por sus aguas pasa un tercio del tráfico a nivel mundial y porque se transportan mercancías de alto valor económico. Además, tiene grandes reservas de petróleo y gas natural en el fondo marino.

Esto ha hecho que las islas de Spratly o Paracel sean objeto de deseo de China, que tiene una soberanía que también pelean otros países como Vietnam o Taiwán. El gigante asiático reclama sus derechos sobre estas tierras ciñéndose a lo que marcan los mapas antiguos y esto ha creado una gran inestabilidad política. Esto ha hecho que el gobierno de la República Militar China haya creado algunas islas artificiales para instalar bases militares que han acrecentado las hostilidades entre países.

La nueva base militar de China en una isla artificial

La nueva base militar de China en la zona estará situada en el arrecife Antelope, que está situado en las islas Paracel. Más que construir una isla artificial en sí, el gobierno chino está reconstruyendo este espacio para situar una base destinada a las operaciones militares. Así informó Reuters en un informe basado en imágenes satelitales que reflejan una clara evolución de la zona.

Esta nueva isla tendrá seis kilómetros de largo y estará equipada con un muelle, un puerto, una pista de aterrizaje de más de tres kilómetros y un helipuerto. Según informó Reuters, desde Pekín afirman que las instalaciones pueden utilizarse con fines civiles, como la previsión meteorológica y la investigación. Pese a ello, los expertos en materia vienen avisando que lo que parece que será una nueva base militar de China puede servir de zona estratégica incluso para situar los famosos submarinos nucleares chinos que amenazarían la presencia de Estados Unidos en la zona.

Esto va en la línea de lo que viene haciendo el Gobierno chino en los últimos años con las islas Spratly, que son otro de los puntos estratégicos en este conflicto. Una investigación publicada por el grupo Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia afirmó en su día que «en estas islas hay espacios militares que albergan sistemas de misiles, radares, pistas de aterrizaje capaces de manejar aeronaves pesadas, instalaciones de almacenamiento de combustible para apoyar operaciones militares e instalaciones navales».