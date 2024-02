Michelle O’Neill ha prestado juramento este sábado como ministra principal de Irlanda del Norte, la primera vez que un nacionalista ocupa el cargo en una región creada por la partición en 1921 como bastión del unionismo pro-Reino Unido. Los herederos de los terroristas del IRA toman así el poder en Irlanda del Norte al formar gobierno el Sinn Féin, tras desbancar en las elecciones al Partido Unionista Democrático, el mayor partido pro-Reino Unido de Irlanda del Norte.

O’Neill, que se ha comprometido con la reunificación irlandesa, ha bajado de la imponente escalinata del edificio del Parlamento de Stormont, pasando junto a una estatua de James Craig, Lord Craigavon, primer ministro principal de la región, para tomar posesión de su cargo.

Una escenificación del músculo que ejerce el Sinn Féin cuando se cumplen dos años desde que el Partido Unionista Democrático paralizara la institución en una disputa sobre las normas comerciales del Brexit. «Soy republicana. Seré una ministra principal para todos», ha indicado O’Neill, prometiendo servir a todas las partes por igual, incluidos «aquéllos que aprecian la unión», añadiendo: «Por primera vez en la historia, un nacionalista ocupa el cargo de ministro principal. Que llegara un día así habría sido inimaginable para la generación de mis padres y abuelos».

El lema republicano Tiocfaidh ár lá que significa «Llegará nuestro día» fue pronunciado por O’Neill en irlandés. Mientras, Emma Little-Pengelly, abogada y ex diputada, ha jurado su cargo como viceprimera ministra.

Ambas mujeres tienen vínculos familiares con el grupo terrorista. El padre de Michelle O’Neill, Brendan Doris, estuvo encarcelado por ser miembro del IRA, el cual se convirtió en consejero del Sinn Féin. Mientras, el padre de Little-Pengelly fue condenado en París en 1991 por su papel en un complot de tráfico de armas, pero ha negado haber sido comprador de armas.

This is a day of historic change.

