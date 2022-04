La Policía de Sacramento, capital del estado de California (EEUU), ha informado de que al menos seis personas han fallecido y nueve han resultado heridas en un tiroteo registrado en el centro de la ciudad. El suceso ocurrió este domingo de madrugada.

🚨 K Street Shooting Update🚨

Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022