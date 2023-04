Al menos un muerto y varios desaparecidos al derrumbarse un parking en Nueva York

Al menos una persona ha muerto, según las primeras cifras confirmadas, y varias permanecen desaparecidas al haber colapsado un parking en Nueva York, un episodio que ha sido captado en imágenes de gran crudeza. En estas, se ve cómo se viene abajo un techo con muchos coches sobre él, mientras se escucha a una mujer gritar desde una ventana «¡salid!». Al menos tres personas heridas de diversa consideración han sido rescatadas. Las cifras pueden aumentar de forma sensible según avance la búsqueda, en la que se están empleando los drones con forma de perro de Boston Dynamics, entre otras herramientas.

Según han relatado testigos, el edificio colapsó sin que nadie lo advirtiera hasta el momento mismo del accidente. «Heridos y muertos, esperamos que las cifras cambien rápidamente», ha reconocido un agente presente en el lugar.

Muchos de los coches que se encontraban allí aparcados pertenecían al equipo del sheriff de Nueva York, Anthony Miranda, cuyas oficinas se encuentran cercanas a este parking, situado en el barrio de Lower Manhattan, en el distrito neoyorquino de Manhattan. En concreto, en el número 57 de la calle Ann Street, cerca del Ayuntamiento de la ciudad.

«Hemos retirado a todo nuestro personal por las dudas que concita la estabilidad estructural del edificio», ha explicado un portavoz de los bomberos de Nueva York, que se encontraban trabajando en el lugar de los hechos.

«Oímos un ruido muy alto y comprendimos que no era un lugar seguro», le ha contado un testigo al New York Post, «miramos por la ventana y vimos mucho humo saliendo, así que imaginamos que algo se había venido abajo, aunque no sabíamos qué era, todo el mundo empezó a correr con prisa. No fue como un terremoto, diría, pero sí que se sintió como si un ascensor hubiera caído y hubiera colapsado». La cercana universidad de Pace ha cancelado las clases por lo que queda de día.